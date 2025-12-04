台中男子衝游泳池對兩童開槍「被封鎖」2個月 綠營怒了

何欣純斥歹徒持槍對兩童扣板機，「市長身體坐在市長室，心裡遙想著總統府」，再次重傷台中市民的心。（圖：何欣純服務處提供）

台中在國慶日當天驚爆有歹徒持槍闖進一家民間游泳學校，甚至對教練、兩孩童扣板機，幸未擊發，事件竟遲至本月3日因台中地檢署起訴書才曝光，震驚各界，民進黨台中市民代全怒了，包括立委何欣純及蔡其昌與多名台中市議員痛斥，這麼重大的治安事件，上從台中市長盧秀燕、下至市警局竟「暗槓」、「蓋牌」，未讓民眾及時建立危機意識，只顧粉飾太平。

台中市警局第六分局稱，10月10日案發當晚獲報歹徒持槍砸車毀損，員警到場先持槍警戒趁歹徒不備制伏逮捕，現場查扣改造手槍並查扣毒品，「因事態緊急」，僅針對砸車案發處理情形發布說明，後經檢警調查，尚有泳池內朝小兄妹開槍等其他待釐清查明事項，「為維護偵辦公正性」，未公開所有偵查細節及過程，直至台中地檢署本月3日起訴後，相關事證方經披露。

至於盧秀燕是否事前知情，市府僅低調再請台中市警局回應「警方依規循刑事系統陳報」，並在事發隔日10月11日對媒體進行回應。

何欣純批，台中發生如此重大治安案件，卻兩個月後才被媒體曝光，曝光當日「市長身體坐在市長室，心裡遙想著總統府」，再次重傷台中市民的心；立委蔡其昌也痛批，這起驚悚事件市府竟然默不作聲，「這是市長盧秀燕的責任」。

市議員陳淑華痛斥，持槍歹徒有扣板機，還好兩童等人幸運地逃過一劫，事件曝光後接到很多民眾反映盧秀燕竟然不聞不問，甚至未公開事件，讓大眾建立危機意識或注意子女活動安全，只會粉飾太平。

周永鴻與蔡耀頡更指出，持槍攻擊案市府輕描淡寫成「砸車」、「毀損」，市警局3日還發新聞稿自詡掃黑、緝毒、肅槍、打詐全能，若非天佑孩子發生卡彈，後果不堪設想，北區另發生「黑輪店掉出衝鋒槍」事件，讓市民不安疑問，到底還有多少重大刑案被市府「壓」下來，促盧秀燕不要再粉飾太平，誠實面對治安漏洞，還給市民知的權利與免於恐懼的生活。

