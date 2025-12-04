馬郁雯看板遭藍營性暗示圍攻 民進黨性平部轟：性騷犯退散！

前媒體人馬郁雯爭取民進黨第五選區（中正、萬華）議員提名。（取自馬郁雯臉書）

前媒體人馬郁雯爭取民進黨第五選區（中正、萬華）議員提名，卻因1面看板引來性暗示圍攻。對此，民進黨性平部今（4日）批評，任何政治工作者都不應被以性暗示或身體羞辱做為攻擊手段，「國民黨，性平課上了沒？考考男和性騷犯退散！」

民進黨性平部今在臉書撰文指出，新北市副市長李四川擬代表國民黨參選2026新北市長，但身為資深政治人物，卻持續以「考考男」的姿態說教女性。上週才因為拿「穿著漂亮」形容民進黨立委蘇巧慧的年輕創意，遭到外界質疑歧視女性，昨天更在資深媒體人黃暐瀚和雪寶共同主持的網路節目上，當女主持人雪寶詢問翡翠水庫的用水問題時，李只不過解釋非常簡單的雙北共用翡翠水庫，卻加了一句「可能雪寶妳會聽不懂」，先入為主的性別偏見，再次展露他對女性的輕蔑與歧視。

性平部說，國民黨籍台北市議員吳志剛的辦公室主任滿志剛，更在社群上使用惡意且不當的性別羞辱攻擊。他針對民進黨市議員擬參選人馬郁雯與郭凡，刻意把2人與知名色情按摩店連結，甚至以「白天經營檢調線，晚上店招一亮就變保養攝護腺」這種粗俗字眼影射、污名2位候選人。無論性別，任何政治工作者都不應被以性暗示或身體羞辱做為攻擊手段。這種把「性」當成武器、刻意性化並矮化公眾人物的作法，已超越政治攻防的評論範疇，是對個人尊嚴與性自主的侵犯。

性平部說，嚴厲譴責國民黨，從被法院定讞為性騷擾犯的立委陳雪生，MeToo紀錄的傅崐萁、鄭正鈐，到現在持續展現男性傲慢的李四川、實施性羞辱的滿志剛，國民黨無視女性身體與性自主的性騷擾、性羞辱言論簡直是代代相傳、層出不窮。呼籲民眾，一起下架性別歧視、性騷擾的國民黨政治人物，拒絕傲慢過時、歧視女性的政治文化，也提醒國民黨，請立刻上好性平課，真正學習尊重女性、尊重所有人的性別與身體自主。

兼任民進黨中執委的新北市議員卓冠廷也痛批，無聊低級當有趣，國民黨群起性羞辱馬郁雯，覺得自己會因此多一票？馬郁雯看板誤掛到疑似爭議場所，第一時間是下架負責，結果一堆藍營拐瓜劣棗見獵心喜，越講越誇張。

卓冠廷盤點，國民黨謝克洋譏諷這是「關心選民攝護腺」、滿志剛說是「保養攝護腺」，郭音蘭抹黑「黃色護航」，賴苡任瞎起鬨「全套按摩店」。聚在一起騷擾霸凌女生，貼標籤抹黃就會多一票是不是？並不會，只會丟人現眼。

