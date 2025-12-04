黃國昌遭爆住「近億元豪宅」 簡舒培：鄰居抱怨他是「壞鄰居」

民眾黨主席黃國昌，近期被踢爆入住近億元豪宅，還被鄰居嫌棄是「惡鄰」。（資料照）

素來高舉「居住正義」大旗的民眾黨主席黃國昌，近期被踢爆已搬離新北汐止老家，轉而入住台北市大安區仁愛路四段的近億元豪宅，生活圈一腳踏入台北市的蛋黃精華區！更勁爆的是，台北市議員簡舒培爆料，她實際詢問該豪宅住戶對於「黃國昌成為鄰居」的看法，竟得到對方直接回應：「他是壞鄰居！」

黃國昌搬家的消息引發輿論譁然。他過去曾因汐止透天厝被控佔用國有地及既存違建的爭議，在2023年表態將整棟拆除。如今面對媒體詢問，黃國昌則輕描淡寫地回應：「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住啊！」但他選擇的租屋地點竟是位於頂級精華地段、管理費用驚人的大安區早期知名豪宅，與其過去劍指特權、批判不公的形象產生巨大落差。

根據《民視新聞網》報導，民進黨台北市議員簡舒培在政論節目中揭露，黃國昌所入住的豪宅管理極佳，地段優越。對於這名政治明星的入住，簡舒培好奇詢問了該棟豪宅的現任住戶。沒想到，當簡舒培問及對「黃國昌成為鄰居」的看法時，對方竟直接毫不客氣地回答：「是壞鄰居！」。

