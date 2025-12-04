葡萄牙跨黨派議員訪台 盼台葡推展再生能源、無人機合作

外交部次長陳明祺（右四）與葡萄牙跨黨派國會議員訪團合影。（外交部提供）

外交部次長陳明祺昨（3）日晚宴歡迎葡萄牙國會議員艾爾梅達（João Pinho de Almeida）一行。艾爾梅達表示，台葡歷史連結久遠，雙邊可在民主自由等共享價值的基礎上，持續推展在再生能源、無人機、低碳科技、紡織業等領域的交流合作。

團長艾爾梅達指出，此行訪團是由跨黨派議員組成，對能在今年國會改選後即組團到訪，深感榮幸。

請繼續往下閱讀...

艾爾梅達表示，訪團成員欣見近期副總統蕭美琴受邀在歐洲議會發表演說，具體提升台灣的國際支持與能見度，台葡歷史連結久遠，雙邊可在民主自由等共享價值的基礎上，持續推展在再生能源、無人機、低碳科技、紡織業等領域的交流合作。

陳明祺表示，16世紀葡萄牙人曾以「福爾摩沙之島」（Ilha Formosa）稱呼台灣為美麗的寶島，台葡歷史淵源也就此開展，近年來我國與葡萄牙經貿關係日益密切，雙邊貿易額穩定成長，並有台商在葡投資推動低碳水泥技術，協助葡萄牙產業轉型，另葡萄牙國會友人今年陸續推動支持台灣國際參與、建議葡國政府在台灣設立代表機構，以及改善對台待遇等友台決議，對進一步深化雙邊關係意義重大。

外交部說明，訪團成員除艾爾梅達之外，包括議員柯瑞亞（Pedro Correia）及羅俠（Rui Rocha），訪團在台期間曾赴立法院交流，除接受立法院副院長江啟臣款宴，並出席中華民國與葡萄牙國會友好聯誼會成立大會，訪團也曾拜會國安會副秘書長林飛帆、教育部、經濟部國際貿易署、海基會及參訪新竹科學園區等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法