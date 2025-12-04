無懼中日關係緊張！ 「台日數位貿易協議」正式簽署

台灣日本關係協會長蘇嘉全與日本台灣交流協會長隅修三今日在台北簽署「台日數位貿易協議」。（路透檔案照）

日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，日中關係持續緊張，不過，台日關係卻越來越緊密。台灣日本關係協會長蘇嘉全與日本台灣交流協會長隅修三今（4日）在台北正式簽署「台日數位貿易協議」，為台日雙方企業和消費者營造一個公平、透明、安全與可信賴的跨境電子商務與數位貿易環境。

日本是全球第5大經濟體，也是我國數位傳遞服務第4大輸出國與第7大輸入國，及我國在電信、電腦及資訊服務貿易的第6大夥伴，雙方在電商與數位貿易、關鍵高科技領域均有密切關係。

行政院經貿辦表示，台英在今年6月30日簽署數位貿易協議，僅在於合作層次，但台日數位貿易協議屬於全面性的協議，有相關的規範與義務。

「台日數位貿易協議」是在2013年「台日電子商務合作協議」的基礎上，納入更完整的當代數位貿易重要規範，從跨境電子傳輸免徵關稅、資料自由跨境傳輸、貿易無紙化，到個人資料及隱私保護、網路安全、線上消費者保障等，可望為雙方企業和消費者帶來好處，促進台日數位貿易發展。

對企業而言，新協議強化保護資料和隱私、及企業的原始碼與加密資訊，並增進企業因應網路安全，使企業可安心運用重要資產創造商機。透過推動電子簽章相互承認，使電子化文件與紙本具有同等效力，有助企業簡化通關流程，降低成本與縮短進出口貨物時間。對線上消費者而言，從事線上活動受到更多保護，倘發生跨境線上消費爭議時，可與日方合作打擊線上詐騙等詐欺性商業行為，並轉請相關單位協助處理。

