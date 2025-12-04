中市第3家好市多在西屯? 江肇國質疑市府為何主動幫業者宣布

民進黨市議員江肇國質疑，為何市府要替企業宣布落腳地點，是炒地皮習慣了嗎？ （記者蘇金鳳攝）

好市多Costco傳在台中海線開中市第三家店已多時，都發局昨指出，申請單位爭取在西屯台中精機廠遷廠舊址設好市多，民進黨議員江肇國質疑只是都市計劃通過，為何市府要替企業宣布落腳地點，是炒地皮習慣了嗎？

對此，市長盧秀燕表示，是好市多送案來，市府是被動審查，雖已審查通過，還必須送內政部審查，不是定案；她更強調，前不久各縣市政府以及中央政府都極力爭取輝達設廠，各項重大投資無論公私願意落腳台中市，市府都會盡力協助，不贊成反商情緒。

都發局昨天指出，申請單位爭取在台中精機廠遷廠舊址設好市多，都委會2日通過台中精機廠遷廠都市計畫變更案，將提報內政部都委會續行審議；好市多表示，會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

江肇國則痛批，今年10月市府專案報告提到經發局指出「好市多第三店將落腳海線」後，很多海線的房仲業說好市多進駐後房價開始漲，結果今天市府又在台中精機都市計畫變更案新聞稿中，寫出「市府與台中精機多次拜訪好市多、有望落腳成為第三家店」，明明只是都市計劃通過，還要經過內政部，市府為何老是在幫企業公布落腳地點？是炒地皮炒習慣了嗎?

