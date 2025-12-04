「小紅書」遭禁1年防詐騙 陸委會：不是針對哪一國軟體

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定1年。（路透檔案照）

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定1年。陸委會發言人梁文傑今天說，這是針對詐騙案、假訊息，不是針對哪一個國家的軟體。

刑事局指出，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，該APP經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，且該APP自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空，加上近期該平台在台使用量於1年內急速擴增上百萬用戶，又因無法管轄，該APP恐成網購詐騙高風險場域，讓被害人求償無門。

對此，內政部將依「詐欺犯罪危害防制條例」第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年；將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

對於小紅書遭禁一事，梁文傑在陸委會例行記者會回應此事時，首先反問「小紅書有遭禁嗎？」他隨後說，這是針對詐騙和假訊息，其實不是針對哪一個國家的APP軟體，而是跟詐騙有關的，所以這部分就由內政部或刑事局回答，這並不是跟兩岸有關。

陸委會曾多次在臉書粉專示警「小紅書、抖音等中國製APP資安風險高」，主委邱垂正也曾表示，一直高度懷疑小紅書是否為統戰工具，該會也高度警惕，一直與相關主管機關討論這個問題，他認為進一步從法制面規管，已經到非常必要的關鍵時刻。

