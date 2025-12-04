中國撒錢在台開「沙縣小吃」領補助 陸委會：新穎操作手法

中國福建的餐飲品牌「沙縣小吃」今年正式插旗台灣。 （圖取自中共官媒《人民網》）

飲食統戰？中國福建省政府近日發布「12條惠台政策措施」，祭出開小吃店創業補助，台灣人在台開設「沙縣小吃」可申請5000元人民幣補助。關於台人若配合開店領補助是否觸法？陸委會發言人梁文傑今天說，福建宣布的這個方案是「滿新穎的操作手法」，我們還要具體了解。

中共推出12項惠台措施，欲推進對台「商貿文旅」交流合作。補助項目包括：支持台胞開設沙縣小吃門店。對在台灣開設沙縣小吃門店的台灣民眾，由台灣沙縣小吃品牌管理公司統一提供服務，並給予一次性5000元人民幣創業補助。

此外，福建省三明市每年提供200個名額，免費為台灣青年提供涵蓋沙縣小吃技藝、中式烹飪師、中式面點師、茶藝師、短視頻製作、無人機操作等14類職業技能培訓。

陸委會日前示警，中國補助台灣人在台開沙縣小吃門店5000元人民幣，初步看來誘因很低，我方會注意其真正意圖，以及是否有違反我方相關規定。

對於台人在台灣開設沙縣小吃、領中國補助是否會違法？梁文傑在陸委會記者會表示，老實講截至目前為止，我們對這個方案還沒全部理解。中方說要輔導台灣人在台開設沙縣小吃的門市，每個補助5000元人民幣，這個到底算是怎樣的經營型態？是台灣人去加盟嗎？這是一個加盟店嗎？

梁文傑指出，如果是純粹商業上的加盟店，有很多加盟店會提供加盟主一些優惠或獎勵，如果這5000元是純粹商業行為獎勵，這也許不算是違規。但如果主體不是一個加盟店，而是一個政府機關，而且政府機關出的，這個就可能會違反規定，不過，我們目前仍不確定此事的具體運作模式是什麼。

梁文傑說，沙縣小吃到處都有，台灣也有很多間，很多都是中配開的，也沒聽說她們開店有透過特別輔導，所以福建宣布的這個方案是「滿新穎的操作手法」，我們還要具體了解。

不過，據了解，來自中國福建的餐飲品牌「沙縣小吃」早已插旗台灣，在桃園蘆竹開了台灣首家旗艦店；中國國台辦發言人陳斌華曾宣稱，兩岸同根同源，飲食文化一脈相承。這是開遍中國各地的「國民小吃」首次在「島內」開店。

陳斌華當時說，5月13日，由福建三明沙縣小吃同業公會品牌授權的9家沙縣小吃店，在台北、新北、桃園等地同步開幕。這是開遍中國各地的「國民小吃」首次在島內開店，台灣同胞將在島上就可品嚐到正宗的沙縣小吃。這一口道地風味，品的不僅是跨越海峽的鮮香，更是「兩岸一家人」的煙火共鳴。

