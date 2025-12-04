李四川不排斥藍白合民調 同台民眾黨陳宥丞相談甚歡

李四川與民眾黨議員陳宥丞同台，出席東新社宅動工典禮。（記者何玉華攝）

台北市副市長李四川參選新北市長態度明顯，還說要「藍白合」，不排斥與民眾黨民調，他今（4）天主持南港區東新社宅新建工程開工典禮，與民眾黨台北市議員陳宥丞同場，陳宥丞說，李四川與台北市長蔣萬安組成「李安連線」，還是要回來多照顧蔣萬安，李四川笑回，「他現在比我強多了，撒撒嬌。」

李四川與陳宥丞出席南港區東新社宅新建工程開工典禮，座位相鄰，活動開始前，兩人坐著聊天，媒體突然簇擁包圍。陳宥丞說，這個會期總質詢有可能是李四川在台北市議會的畢業典禮？李四川搖頭笑說，「不見得」。

陳宥丞又提到李四川與蔣萬安「李安連線」，還是要回來照顧蔣萬安，李四川笑回，「他現在比我強多了，撒撒嬌。」陳宥丞說，台北市有很多工務的事情、政策等，明年最後一年就像是進入馬拉松最後衝刺站，有沒有交出最漂亮的成績，最後一年最關鍵。

李四川說，現在應該還好，大巨蛋已經完成，前市長柯文哲規劃的捷運工程都發包，輝達如果過年前再簽約，3大項都告一段落。陳宥丞追問，可以比較放下了？李四川說，「不是」，他本來答應來任職1年半，現在2倍了，並不是因為選舉，就算沒有選舉，也該讓他退休啦。

