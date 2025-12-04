會晤歐洲經貿辦處長 鄭麗文：兩岸應學習歐盟以創新尋求和解

國民黨主席鄭麗文與歐洲經貿辦事處處長谷力哲進行友好交流。（國民黨提供）

國民黨今日指出，黨主席鄭麗文與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）進行友好交流，在會談中，鄭麗文特別提到，歐洲統合經驗是人類智慧的結晶，兩岸應該學習歐盟的精神，透過創新的方式尋求和解。

鄭麗文還說，德國與法國在歷史上曾經是交戰多年的敵人，當德、法兩國都能放下仇恨、和解合作，兩岸就更不應該自相殘殺，她相信兩岸絕對可以透過和平方式化解歧異，同時國民黨也樂見台灣與歐盟進行更廣泛而深入的合作，期待雙方未來持續保持密切聯繫。

國民黨表示，鄭麗文與谷力哲共同討論包括區域安全、兩岸和平及雙方各項合作議題，谷力哲除重申歐盟長期以來致力於維護歐洲大陸的和平與穩定，並表示歐盟堅定捍衛聯合國憲章，反對任何國家侵略他國，也重申歐盟在兩岸關係上的一貫立場。

據國民黨轉述，在談及歐盟與台灣關係時，谷力哲指出，台灣與歐盟在經貿上擁有穩固的合作關係，歐盟是台灣最大的外國投資來源，投資額超過美國與日本的總和，期望台灣與歐盟能在半導體、人工智慧、先進技術等戰略領域持續擴大並深化合作。

鄭麗文則表示，歐盟經驗與價值也有相當多值得台灣學習借鑑之處，例如民主憲政、教育、社會福利、動物權等，歐盟國家對節能減碳做出積極的貢獻，也同樣是我們所重視的，期待雙方就這些領域進行更緊密的交流合作。

