福建制定《促進兩岸標準共通條例》 陸委會打臉：不可能採用

中國福建省人大常委會近日制定《福建省促進兩岸標準共通條例》，將於2026年1月1日起施行。陸委會發言人梁文傑今天強調，規定媽祖祭典要怎樣舉辦，這在台灣是沒有的，只能算是中國內規，對台灣是不生效力。如果是食品成分不得檢出什麼，台灣有自己的標準，不可能採用兩岸共通標準。

中國國台辦發言人張晗3日聲稱，條例突出「通」與「同」二字，將福建省近年來形成的成熟經驗與創新做法及時固化並上升為法規，鼓勵兩岸同胞攜手，透過共同選題、研製、比對、使用等方式開展兩岸標準化合作。這是福建省涉台領域又一創制立法，對打造兩岸共同市場、增進兩岸民生福祉、深化兩岸融合發展具有重要意義。

陸委會指出，「行業標準共通」是2019年1月2日中共公布「習五條」政策指示事項之一，後續並已納入2023年「閩台融合21條」工作項目，過去2年福建省政府不定期發布所謂兩岸共通標準成果，進行「促統、促融」統戰宣傳。

陸委會強調，本次中方制定「福建省促進兩岸標準共通條例」，僅適用在中國福建省，對台灣不生效力。我方的標準制定，將依我方相關規定辦理，涉及我方公權力的標準制定項目，非中方可片面決定。

陸委會警告，參與中方制定標準的國人、企業、機構或團體，依兩岸人民關係條例第5條之1第2項規定，未經政府授權，不得簽署涉及台灣地區公權力之協議；與中方相關部門從事合作行為，應注意遵守兩岸條例第33條之1相關規定。

針對兩岸共通標準會被當成兩岸協議，或是中國的內規？若對台灣沒有產生效力，參與的台灣人會觸犯兩岸條例第5條相關規定？梁文傑在陸委會記者會上表示，昨天福建省人大常委會通過《促進兩岸標準共通條例》，但現在未看到條例全文，所以對這條例並無全面掌握，還是要看條例的具體規定。

梁文傑指出，據了解，這些共通標準的事項，中方有找了台灣的業者去參與和共同制訂，如果制定出的標準只適用於中國大陸或福建地區，就不算是兩岸協議，而算是中國自己的內規。

梁文傑舉例，譬如裡面有台式烏龍茶的製作標準，但台灣對於台式烏龍茶如何製作是沒有規定的，如果他們那邊有個規定，然後只適用在中國販售的產品，或者沙茶麵、花生湯，這些在台灣都是沒有一定標準的。甚至還規定媽祖祭典要怎樣舉辦，這在台灣是沒有的，只能算是中國的內規，所以對台灣是不生效力的。

梁文傑說，在台灣，如果是涉及公權力的，例如食品成分不得檢出什麼，這個標準在台灣適用的話，當然是採行台灣的標準，也不可能採用所謂的兩岸共通標準，因為還沒看到全文，只能先對此做以上報告。

