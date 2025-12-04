為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    馬郁雯看板被性暗示攻擊 劉品妡批低級手法、偏離本質

    2025/12/04 18:20 記者何玉華／台北報導
    劉品妡近日在三興國小前路口拜票。（取自劉品妡臉書）

    前媒體人馬郁雯爭取民進黨第5選區（中正、萬華）議員提名，卻因一面看板引來性暗示攻擊。同為爭取民進黨第6選區提名的新人劉品妡，批評國民黨新生代「用黃腔當作博聲量的捷徑」，單純的掛看板問題，被操作成性暗示工具，既低級也失焦。

    馬郁雯一面掛在台北車站附近的看板，卻被前台北市政府副發言人、現任立委徐巧芯特助郭音蘭指掛在按摩店上，暗諷她與店家的關係；國民黨北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛也跟進發文，諷馬郁雯「白天經營檢調線，晚上店招一點亮，就變成保養攝護腺」。

    劉品妡指出，政治攻防可以彼此檢視，但高舉道德大旗，實質卻對其他候選人進行性羞辱，真的沒有必要。同為參選人，很清楚每一塊看板，不是花錢租借，就是來自地方支持者的愛心與幫忙，候選人都非常珍惜。只要在製作、掛設與申請過程中一切合法、合規，通常候選人與團隊不會也不可能一一去查背後店家或地主的所有過往與評價。

    劉品妡說，郭音蘭、滿志剛等人扛著「道德」大旗，實際上卻是把馬郁雯當成抹黃與性羞辱的靶；用著跟看板毫無關係的「保養攝護腺」、「關心選民攝護腺」，已經遠遠超出政策與價值辯論的範圍。一個看板掛設位置的單純課題，在國民黨部分「新生代」眼中，硬是被操作成性暗示工具，這種手法既低級也失焦。

    劉品妡表示，被檢驗的是候選人的理念、專業與對區域未來的想像，而不是把女性參選人拉到性羞辱的場域，用黃腔當作博聲量的捷徑。奉勸「政治新生代」、「新生力軍」的從政者，如果抱持的價值比現任者還要更臭、更低級，這樣的「新」其實一點都不進步。 政治立場可以南轅北轍，但對人基本的尊重與性別、身體的道德底線，卻應該是所有人共同守住的最低標準。

