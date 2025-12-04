為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    按摩店上掛馬郁雯看板 ? 北市府前副發言人檢舉涉黃

    2025/12/04 18:02 記者何玉華／台北報導
    北市府前副發言人郭音蘭發現，馬郁雯的看板掛在按摩店上。（取自郭音蘭臉書）

    前媒體人馬郁雯爭取參選中正萬華議員，卻因一面看板被前台北市政府副發言人郭音蘭指是掛在按摩店上，並向警方投訴店家涉嫌黃色事業；馬郁雯今（4日）表示，對惡意造謠攻擊不會視而不見，已經與律師討論，相關法律動作都會去做，不能容許任何惡質的歧視性言論。

    前媒體人馬郁雯爭取民進黨第5選區（中正、萬華）議員提名，一面掛在台北車站附近的看板，被前台北市政府副發言人郭音蘭指是掛在按摩店上，郭並向警方投訴店家疑似涉嫌黃色事業；馬郁雯雖將看板撤下，國民黨北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛跟進發文，諷馬郁雯「白天經營檢調線，晚上店招一點亮，就變成保養攝護腺」。

    郭音蘭擔任過市府副發言人、雙北世界壯年運動會發言人，十月離職後，傳出有意投入市議員選舉，目前擔任立委徐巧芯特助。她2日以「深夜才能發的文章」指出，馬郁雯的看板掛在按摩店上，網路上許多「顧客」分享在該店的消費經驗，「看起來並不單純」。

    郭音蘭向警方投訴店家疑似涉嫌黃色事業，並質疑馬郁雯與店家的關係，未來若成為議員，是否會成為黃色護航天使還人情。滿志剛也跟進發文，諷馬郁雯「白天經營檢調線，晚上店招一點亮，就變成保養攝護腺」。

    馬郁雯今天受訪表示，這兩天網路上對她惡意的造謠攻擊，她不會視而不見，已經與律師討論，所有相關的法律動作都會去做；身為女性，她也不會容許這種惡質的性歧視言論，發生在任何一位女性身上。

