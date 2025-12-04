873名台籍詐騙犯中國服刑 陸委會不滿突遣返10人回台

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

陸委會今日公布最新統計，截至今年9月13日，共873名台籍詐欺犯被關在中國。針對10名台灣籍詐騙犯在中國服刑後，昨被中共無預警透過小三通遣返金門。陸委會發言人梁文傑表示，這次中方通知我方確實比較慢，雖然我們不滿意，但還是先把人帶回來再說。

10名涉在柬埔寨從事詐騙的台灣籍人士，在中國落網並服刑完畢後，3日被遣返出境。昨天在中國公安監控下，經小三通自廈門入境金門，隨後移送金門地檢署。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，昨天確實有10名涉及詐騙罪的國人，在中國服刑期滿回來台灣，司法警察機關將進行後續處置。

梁文傑說明，對方有事先通知我方，我方相關單位清查人別身分無誤，並做好聯繫工作、安全防範，才同意讓這10人登船返回金門。至於留置在中國的通緝犯遣返，雙方多年會做務實處理，但這一次對方通知我方確實是比較慢，但我方機關確認清查人別無誤後，還是同意讓他們登船。

針對中共這次壓縮到多短時間才通報我方？梁文傑回應，時間沒有一定，過去都會先講好一個時間，但不管如何它們是國人，有回來台灣的權利，且在台灣算是通緝犯，還是要送回來，所以在確認身分無誤後，還是讓他們回來。

梁文傑進一步說，此事沒有邊防問題，因為這些人到了廈門碼頭，能不能上船，最後決定權是在我方。這幾年來，對岸因為種種政治障礙，有時是不願意或刻意規避兩岸協議的施行，但我方對這方面的事情會務實處理，這些國人也有返回台灣的權益，且司法單位有法律義務要讓他們到案，所以就讓他們回來。

此外，傳中方想再送3名詐騙犯回來，但未跟台灣通報，已經被我方拒絕？梁文傑說，確實還有另外3名，我們正在做查證工作。這3人也是到廈門之後，對方才告知我們，所以我們還要做查證工作，才能決定是否讓人登船。

關於這13人要遣返是否有依兩岸共打協議向中方提出請求？梁文傑表示，這次的遣返確實和過去兩岸共打機制不太一樣，最近幾年我們這邊也有一些要遣返回中國的，「但協議都沒有辦法進行」。

政府對中方處置方式的不滿意之處？梁文傑僅說，通報機制多年來都有固定管道，但是這一次確實不是按照固定管道。這次對方遣返一些人回來，我們雖然不滿意，但還是務實處理問題，所以就讓這10人登船。

梁文傑談及，任何人要登船，如果證件齊備是沒有問題，但這10人證件都不齊全，亦即沒有入境台灣的合格證件，原本是不能搭乘小三通回來的，想要莫名其妙登上小三通的船是不可能的，必須要先讓我們確認，我們說可以登船才行。

梁文傑舉例，過去雙方都會商量良好一個時間，要搭哪個班機把人送回去，例如偷渡犯的話，就按照金門協議用船載回去，但這次的模式確實和過去不一樣的，因為這些人是國人，有回來的權益，所以雖然我們不滿意，但還是先把人帶回來再說。

