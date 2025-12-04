憲訴法掀公投連署潮 內政部：自然人憑證數量無虞

內政部主任秘書黃駿逸（右2）今天表示，內政部在12月中旬後，會再跟廠商進貨5萬張自然人憑證，若地方戶所需求量增加，內政部也會進調配。（記者李文馨攝）

藍白修惡「憲訴法」癱瘓憲法法庭，民團今年發起「廢止憲訴法及選罷法修法」的公投連署，近日掀起電子連署潮。內政部主任秘書黃駿逸今天表示，內政部本月中旬後會再跟廠商進貨5萬張，若地方戶所需求量增加，內政部也會進行調配，原則上目前的數量無虞的。

人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制（9001案），連署期限自今年7月底至明年1月底；「公職人員選罷法」公投共3案（9002案至9004案），訴求廢止罷免提議需附身分證影本、廢止罷免連署需附身分證影本、偽造假冒個資連署刑責，連署期限自9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人。

這是台灣史上首次採電子連署的公投提案，必須申辦「實體」自然人憑證，再透過電腦讀卡機插卡使用，才能進行公投連署。

內政部今天下午舉行部務會報會後記者會，媒體關切自然人憑證存量。黃駿逸回應，據資訊服務司統計，今年1月到11月，自然人憑證的核發數量達到59萬張，全國各個戶所目前的庫存是6萬張，內政部庫存約有4萬張，加起共有10萬張左右。

黃駿逸說，內政部在12月中旬之後，會再進貨5萬張，目前的安全存量應該是無虞的，如果有一些特殊狀況，比如哪一個戶所的需求量增加的話，內政部也會進行相關的調配調控，原則上目前的數量是無虞的。

