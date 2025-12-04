高雄市總預算交付 民進黨團：非某黨特殊政績

高雄市政府總預算今天在議會交付委員會審查。（記者王榮祥攝）

高雄市政府總預算今天在市議會交付委員會審查。民進黨團說，這是全體議員依議事規則共同促成結果，不應被描繪為某一黨的特殊政績。

民進黨團指出，近期確有多起環境爭議引發關注，市府也在第一時間啟動調查、裁罰並移送司法，並透過媒體說明與議員質詢持續公開回應。

議會要求市府提供完整、系統性的說明，本就是監督職權的一部分，能在理性議事程序中進行專案報告，是所有議員共同爭取的民主機制，而非政黨之間的政治攻防。

對於國民黨團指稱市府傲慢與資料雙標等情形，民進黨團認為市府若在資料提供上確有不全、延遲或流程不當情況，完全可在正式會議程序提出，議會也會要求市府清楚說明並改進。

但若以中斷議事方式表達不滿，只會造成程序空轉，讓外界誤以為議政不透明，不但不利於真正的監督，更影響議會應有的正常運作。

民進黨團說，議會監督從不是某黨專屬，也不是誰拉高衝突就代表監督比較積極，真正有效的監督，需建立在事實、程序與理性討論之上，而非把預算審查當成政治攻防的槓桿，預算能順利交付，是朝野最終回到制度軌道、重視市民權益的結果，並非任何杯葛行動所造成。

