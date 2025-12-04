為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨嘉義縣長初選衝刺！黃榮利掛看板、蔡易餘勤跑山區

    2025/12/04 17:10 記者王善嬿／嘉義報導
    立委蔡易餘積極拜訪山區。（記者王善嬿攝）

    立委蔡易餘積極拜訪山區。（記者王善嬿攝）

    民進黨嘉義縣長初選民調即將舉行，立委蔡易餘、嘉義縣議員黃榮利2人競爭。黃榮利繼發布首支競選廣告《捲起袖子做》，近期完成看板部署，主打「3年償清債務、第4年發現金」政見；蔡易餘除建設考察會勘，為加強山區熟悉度勤跑山區，為選情衝刺。

    黃榮利初選看板從縣治所在地核心一路延伸到各鄉鎮入口、市場周邊、主要交通動線與生活圈中心，形成全縣高能見度宣傳網。

    黃榮利表示，希望在民調前夕，透過競選廣告及看板，將「嘉義縣的未來，不能再靠『喬』」，而要靠真正懂地方、會做實事的人等理念傳達給鄉親；「完整的行政經驗就是自己最好的名片」他從村里長做到太保市長，再到農會到議會，40多年累積的經驗不是表面，而是能解決嘉義問題的能力。

    他說，從村里長做起更了解基層真正的需求；13年農會總幹事歷練，培養出精準運用財政、清理債務能力；擔任市長讓他熟悉建設流程、爭取競爭型補助與跨單位協調；進入縣議會後，更清楚看到嘉義縣資源不均與政策效率問題，知道嘉義需要怎麼調整才能真正動起來。

    黃榮利認為，過去地方財政壓力長期累積，若不從「清償債務」的根源處理，施政彈性會被綁死；未來嘉義縣政府需要更周全的財務紀律，一邊清償債務、一邊提升效率，有步驟的推動民眾真正有感的福利政策，提出「嘉義平衡工程」作為未來縣政的核心策略，從產業再造、青年回嘉、基礎建設到農業升級4大面向全面翻轉。

    蔡易餘則說，將初選當作大選「全力以赴」，因今年過年後與縣長、議長、副議長溝通後，才開始積極備戰，所以最近持續到山區拜訪，尤其7、8月丹娜絲颱風、豪雨釀災，他將拜訪行程暫停4個月，現在要加快腳步趕進度，加強山區的熟悉度是現在重要的功課，希望尋求鄉親支持，幫他衝刺及拉票，讓初選順利過關。

    黃榮利完成看板部署，主打財政紀律、發現金議題。（黃榮利服務處提供）

    黃榮利完成看板部署，主打財政紀律、發現金議題。（黃榮利服務處提供）

    黃榮利透過看板表達政見，尋求支持。（黃榮利服務處提供）

    黃榮利透過看板表達政見，尋求支持。（黃榮利服務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播