民進黨嘉義縣長初選衝刺！黃榮利掛看板、蔡易餘勤跑山區

立委蔡易餘積極拜訪山區。（記者王善嬿攝）

民進黨嘉義縣長初選民調即將舉行，立委蔡易餘、嘉義縣議員黃榮利2人競爭。黃榮利繼發布首支競選廣告《捲起袖子做》，近期完成看板部署，主打「3年償清債務、第4年發現金」政見；蔡易餘除建設考察會勘，為加強山區熟悉度勤跑山區，為選情衝刺。

黃榮利初選看板從縣治所在地核心一路延伸到各鄉鎮入口、市場周邊、主要交通動線與生活圈中心，形成全縣高能見度宣傳網。

黃榮利表示，希望在民調前夕，透過競選廣告及看板，將「嘉義縣的未來，不能再靠『喬』」，而要靠真正懂地方、會做實事的人等理念傳達給鄉親；「完整的行政經驗就是自己最好的名片」他從村里長做到太保市長，再到農會到議會，40多年累積的經驗不是表面，而是能解決嘉義問題的能力。

他說，從村里長做起更了解基層真正的需求；13年農會總幹事歷練，培養出精準運用財政、清理債務能力；擔任市長讓他熟悉建設流程、爭取競爭型補助與跨單位協調；進入縣議會後，更清楚看到嘉義縣資源不均與政策效率問題，知道嘉義需要怎麼調整才能真正動起來。

黃榮利認為，過去地方財政壓力長期累積，若不從「清償債務」的根源處理，施政彈性會被綁死；未來嘉義縣政府需要更周全的財務紀律，一邊清償債務、一邊提升效率，有步驟的推動民眾真正有感的福利政策，提出「嘉義平衡工程」作為未來縣政的核心策略，從產業再造、青年回嘉、基礎建設到農業升級4大面向全面翻轉。

蔡易餘則說，將初選當作大選「全力以赴」，因今年過年後與縣長、議長、副議長溝通後，才開始積極備戰，所以最近持續到山區拜訪，尤其7、8月丹娜絲颱風、豪雨釀災，他將拜訪行程暫停4個月，現在要加快腳步趕進度，加強山區的熟悉度是現在重要的功課，希望尋求鄉親支持，幫他衝刺及拉票，讓初選順利過關。

黃榮利完成看板部署，主打財政紀律、發現金議題。（黃榮利服務處提供）

黃榮利透過看板表達政見，尋求支持。（黃榮利服務處提供）

