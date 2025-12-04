為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    彰化縣長選舉》遭綠類初選PK民調排除！洪榮章、柯呈枋說話了

    2025/12/04 16:59 記者張聰秋／彰化報導
    爭取國民黨提名參選明年彰化縣長的工策會總幹事洪榮章，繼續用其雙腳走遍全縣各地，跟鄉親搏感情。（洪榮章提供）

    明（2026）年彰化縣長人選，民進黨、國民黨都尚未決定，民進黨預計在本（12）月中完成類初選民調，月（12）底就能召開中執會通過提名，而在對比式民調中只以身兼國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯為假想敵，排除另外兩位表態爭取提名的人選，對此，彰化工策會總幹事洪榮章表示，「別人的家務事，外人不要插手！」

    洪榮章說，這是民進黨黨內初選的事，外人就是尊重，不便過問與干涉，他無論站在哪個崗位，彰化副縣長、彰化肉品公司董事長、彰化工策會副主任委員，即使現在是工策會總幹事，都是為鄉親服務，相信彰化需要一個真正會「做事」的人延續縣長王惠美的建設，繼續堅持走下去，他會努力爭取提名。

    爭取國民黨參選明年彰化縣長的縣府參議柯呈枋，今到彰中祝賀拿到國際奧賽銀牌的得獎學生。每天繼續跑行程，提高全縣知名度。（記者張聰秋攝）

    柯呈枋也在其臉書表態，自己擁有30年的公務經驗，君子之爭越競爭、越知道誰真正準備好，希望中央能儘快啟動黨內初選，只有公開、公平、透明的程序，才能讓支持者安心，才能讓國民黨真正團結。

    對於民進黨選對會做出決議，採取對比式民調、以立委謝衣鳯作為PK對象，他尊重民進黨的安排，也會堅定迎接挑戰。

