    首頁 > 政治

    「信賴台灣之友會」訪日拚觀光 日本政要：台日命運共同體須安全合作

    2025/12/04 16:50 記者陳政宇／台北報導
    信賴台灣之友會此行拜會大阪府議會、大阪市議會及神戶市議會。（圖由信賴台灣之友會提供）

    信賴台灣之友會此行拜會大阪府議會、大阪市議會及神戶市議會。（圖由信賴台灣之友會提供）

    日本首相高市早苗表達挺台立場，總統賴清德則在社群平台分享品嚐日本水產，共同展現台日友好情誼。「信賴台灣之友會」總會理事長劉國隆今（4日）表示，台灣民間熱烈響應賴總統的台日友好立場，本週自發率團赴日交流參訪，也一起拚經濟，為受中國打壓的日本民生觀光注入活水，也與關西地區日本民代深入交流，並邀請日方組團回訪台灣，獲得盛情回應。

    「信賴之友會台日友好參訪團」此行拜會大阪府議會、大阪市議會及神戶市議會。神戶市議會由日台友好神戶市議會議員聯盟會長坊泰隆、長期挺台的神戶市議員上畠寬弘等人接待。坊泰隆表示，台日是命運共同體，須共同加強安全合作，台灣與神戶有直飛航班，期盼未來頻繁交流；大阪市議會議長杉村幸太郎也表示，加強台日緊密交流是大阪市致力的目標，將會一直延續下去不會間斷。

    大阪府議會則為參訪團此行拜訪的最高層級，由大阪府議會議長金城克典、大阪府議會日華親善議員聯盟會長杉江友介議員與自民黨大阪府議員團幹事長鹿田松男接待。議長金城克典對於今年台灣風災表達關心慰問，也表示2025大阪關西世博的台灣館驚艷了非常多日本人，台灣小吃更獲得一致好評。希望以此為契機，更近一步加深台日交流與緊密合作。

    劉國隆表示，信賴台灣之友會願做為領頭羊，透過台灣民間自發的行動，響應賴清德總統的登高一呼，讓台日建立更穩固的情誼，除了政治與軍事合作，民間社團也能建立常態交流模式，讓互動更頻繁。此行也邀約日本政要組團訪台觀光，並獲得盛情回應，期盼早日訪台。

