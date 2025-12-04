轟陳玉珍修法讓民代「合法貪污」王興煥：公款助理費淪黑箱金庫

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委「補助費」由立委統籌運用，不限助理費，且免檢據核銷。台灣基進黨主席王興煥今直言，這是修法將讓民代「合法貪污」，公款助理費成黑箱金庫，讓國家公款的使用完全失去透明度，讓已經弱勢的助理勞權雪上加霜、讓已經缺乏專業的議會問政品質更加低劣。

王興煥指出，國會助理是由立法院編列預算所聘任，其職責是協助國會議員進行問政工作，包括法案研究、選民服務、政策分析等專業任務。這筆經費的來源是全體納稅人的血汗錢，理應受到嚴格的監督與管理。

請繼續往下閱讀...

「陳玉珍所提出的修法內容，嚴重違背了公款使用的基本原則。」王興煥續指，國家公款運用的核心精神是「專款專用」，確保每一筆預算都用在法定用途上，這是民主國家財政紀律的基石；但這次修法卻將原本由國家預算支持的助理費轉為「統籌運用」且「免檢據核銷」，等於將公款的用途監督機制從事前的會計審核，轉變為事後追溯，在實務操作上，幾乎不可能有效監督資金流向是否真的用於「助理工作」。

王興煥批評，陳玉珍的提案形同變相給民意代表一筆無法監督的「黑箱金庫」，讓國家公款的使用完全失去透明度。傅崐萁、陳玉珍宣稱，修法是要解決民意代表因地方服務性質多元，所導致的「歷史共業」。然而，如果真心要解決問題，修法的方向應該是在確保專款專用的大前提下，適度放寬經費運用的彈性與多元化，而非完全取消監督機制。

王興煥提到，「地方民意代表費用補助條例」等相關規定，近年來已經過多次修正調整，正是為了因應個別議員對助理工作質與量的多元需求；現行制度已經採取「總額不變，彈性多元運用」的基本原則，在維持監督機制的同時，給予民代充分的運用空間，並無法規範不明確或過度限縮之處。

王興煥說，陳玉珍的提案不僅不會解決所謂的「歷史共業」，反而會讓部分民意代表濫用、虛報、浮報助理費的亂象就地合法化，甚至還替那些過去不當使用公款助理費的民代開後門、找出路，根本本末倒置。

他強調，更嚴重的問題在於，若助理費的運用完全脫離《貪污治罪條例》的監督範圍，民意代表對公款使用的裁量權將無限擴大，修法等於是為「掛助理名義領錢實際做其他用途」、「拿助理當人頭領錢實則經費另做他用」的現有亂象大開方便之門，而在這種情況下，如果助理拒絕配合這類不當要求，很可能面臨被不當解雇的風險。

此外，在國會助理勞權方面，王興煥說，這個職業群體本就是一個缺乏工會組織，以及集體協商能力的弱勢勞工群體，其薪資待遇、福利保障和工作條件都高度仰賴「民代老闆」的個人意願與道德良知，現行制度下，助理的勞動權益保障已經相當薄弱。

王興煥示警，若這次修法通過，勢必會進一步加劇現存的超時工作與低薪問題，民意代表助理的處境將更加孤立無援，他們的勞動權益保障將大幅倒退。可以預見，未來會有更多助理被迫在保住工作與維護權益之間做出艱難選擇，這對整個國會運作的品質與專業性，都將造成長遠的負面影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法