    政治

    陳玉珍推助理費除罪化 立院報告：美日皆納公務員職務犯罪

    2025/12/04 16:28 記者陳政宇／台北報導
    立法院議場。（資料照）

    立法院議場。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提案將國會助理費除罪化，立法院法制局發布一份專題研究報告，說明美國及日本都將國會議員納入公務員職務犯罪範圍；德國聯邦議會則基於國會自律原則，若議員浮報國會助理工作費，由議會主席團裁處最高達議員年度報酬半額的行政罰，並將結果予以公開，以訴諸政治責任。

    立法院法制局今年曾發布「各國國會公費助理之比較研究—兼論立法委員聘任公費助理相關法制問題研析」專題報告，探討德、英、美、日、韓五國的國會公費助理制度，對於人事制度、工作職別及相關權利義務等法令進行比較研究。

    在聘用資格方面，報告指出，美國國會助理無特別的資格條件限制，但議員個人助理必須迴避三等親親屬，委員會助理則須避免黨派關係任用。德國國會助理現為或曾為議員的血親、配偶、生活伴侶或姻親者，其助理費原則上不予補助。日本禁止採用65歲以上的人、或是議員本人配偶為秘書。

    英國自2017年6月8日大選後，進用配偶、共同生活伴侶或三親等關係的親屬助理，不予補助。韓國則禁止國家公務員法第33條所定不適任情事者，觸犯國會法第166條妨礙國會會議罪，被判處500萬韓元以上罰金，該刑罰確定後未滿5年者；以及國會議員的配偶、四親等內的血親或姻親者。

    至於國會議員是否適用公務員職務犯罪，報告說明，美國聯邦法將國會議員納入公務員收受賄絡罪適用範圍，日本刑法第7條亦將國會議員納入公務員職務犯罪適用範圍。

    德國未將國會議員納入公務員職務犯罪的適用範圍，而是針對其職務特殊性另行特別規定。對於議員的違紀行為，德國聯邦議會基於國會自律原則，由議會主席團裁處行政罰，最高可達議員年度報酬的半額，並將裁處結果對外公開，訴諸政治責任，而非以刑罰相繩。

    此外，報告提到，英國在2009年下議院發生號稱20世紀最大議員浮報津貼醜聞後，便成立獨立國會倫理基準委員會（IPSA）專責辦理費用核銷。

