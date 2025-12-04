為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新竹市2議員退出 「新聯線政團」面臨解散

    2025/12/04 16:45 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市2議員宣布退出，以民眾黨議員為主的「新聯線政團」面臨解散。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市2議員宣布退出，以民眾黨議員為主的「新聯線政團」面臨解散。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市議會前天歷經占主席台及推擠拉扯大場面，今天再傳出，以民眾黨議員及友好議員為主的議會第4政團「新聯線政團」面臨解散。無黨籍議員鄭慶欽與退出國民黨團運作的原住民議員林慈愛雙雙宣布退出議會新聯線政團運作，需7席議員才得以成立的新聯線政團面臨解散。鄭慶欽受訪說，他原本就是無黨籍，服務不分黨派，但近期被貼上是民眾黨標籤，他已完成階段性任務，將退出新聯線政團，以無黨籍身分服務選民。

    新竹市議會由政黨組成的黨團包括國民黨、民進黨和時代力量，依照議事規則，政黨成立黨團需3人以上，而要成立新的政團需7名議員以上。民眾黨籍議員只有李國璋與宋品瑩，2022年當選後，為協助涉貪停職且退出民眾黨的市長高虹安推動市政工作，在議會尋求國民黨籍但2022年選舉陣前倒戈支持高虹安的副議長余邦彥及原國民黨籍的陳啟源和林慈愛、無黨籍的鄭慶欽與孫鍚洲共7人，在2023年成立議會第4政團「新聯線政團」，政團除了在議會支持高虹安推動市政，也被認為是民眾黨在議會的附屬政團，加上與國民黨團友好，外界統稱「白藍合」。

    明年是選舉年，原是國民黨籍的林慈愛為爭取黨內提名，決定退出新聯線政團運作。無黨籍議員鄭慶欽則說，他本來就無黨籍，擔心被貼上民眾黨標籤，也宣布退出政團運作。無黨籍議員孫鍚洲受訪說，既然鄭慶欽與林慈愛都宣布退出，當然他也會退出，因為新聯線政團已無法運作，就無政團存在必要了。

    新竹市原國民黨籍的原住民議員林慈愛宣布退出議會第4政團新聯線政團。（記者洪美秀攝）

    新竹市原國民黨籍的原住民議員林慈愛宣布退出議會第4政團新聯線政團。（記者洪美秀攝）

    新竹市無黨籍議員鄭慶欽宣布退出議會第4政團新聯線政團的運作，不希望被貼上民眾黨標籤。（記者洪美秀攝）

    新竹市無黨籍議員鄭慶欽宣布退出議會第4政團新聯線政團的運作，不希望被貼上民眾黨標籤。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播