台智光案市警局一審敗訴 蔣萬安：明年全面改非對稱頻寬

台北市警用監視器傳輸費爭議，台智光不服市府解約，提出民事訴訟追繳價差與延遲付款的利息，台北地院18日判市警局一審敗訴，議員林世宗今（4日）在議會總質詢時詢問是否上訴，市長蔣萬安強調，一定會提上訴，並承諾明年將採用非對稱頻寬。

蔣萬安去年3月底宣布與台智光解除警察局監視器子約，警局去年4月8日發文給台智光，台智光去年4月19日回文否認合約終止，要求警局依約履行。市府在6月核定爭議期間3M費率，從2100元降至1761元。

台智光今年2月提出民事訴訟追繳價差與延遲付款的利息，法院一審認定北檢雖有另案偵辦警局監視系統案件，但至今未起訴、為有罪判決，不足為有利警局的認定，依光纖契約、協議書等，警局去年4月8日解約不合法，警局使用CCTV網路為民國113年1月1日生效，因此警局相關抗辯無理由，判決警局應給付5312萬1345元及利息。全案可上訴。

林世宗質詢時指出，他曾質詢警局得到結論，若監視器傳輸方式選用非對稱頻寬，可以讓市府樽節新台幣7200萬元，認為基於傳輸的正當利益，應要積極全面上訴，絕對該跟台智光對抗到底。針對法院一審判北市警局敗訴，市府是否會提上訴？

蔣萬安回應，基於市府立場一定會提上訴，且目前針對北市警局已使用400多支監視器都是採用非對稱頻寬，服務品質及效率都沒問題，且115年就會採用非對稱頻寬。北市警局則說明，北市共約1萬多支監視器，明年起將改採用非對稱頻寬。

民進黨市議員林世宗，就副市長李四川參選新北市長及台智光議題，質詢台北市長蔣萬安與副市長李四川。（記者田裕華攝）

