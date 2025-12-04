盧秀燕拋第4次政黨輪替 何欣純神回「這句」

立委何欣純。（資料照，記者王藝菘攝）

台中市長盧秀燕拋第4次政黨輪替，立委何欣純指出，台中昨才爆出有吸毒男持槍在游池對著小孩的重大治安事件，市政連番出狀況，盧秀燕卻「身體坐在市長室，心裡遙想著總統府」，何欣純說，「需要政黨輪替的，是台中市」。

盧秀燕長期以來居「藍營一姐」，更被藍營視為是挑戰2028年總統大選的重要人選，但隨國民黨主席改選，新任黨主席鄭麗文稱「2028國民黨人選不只一個」，藍營挑戰總統大位是否仍「唯盧獨尊」，傳可能面臨挑戰，盧秀燕台中市長任期倒數計時不到1年，昨（3日）主動暢談總統大選，更喊話第4次政黨輪替，外界推測她一改「溫良恭儉讓」的態度，開始加溫自己的下一步，發言引關注。

今日盧秀燕被問第4次政黨輪替說，平時強調上班時間不談政治的她再度強調，台灣是民主國家，不應一黨獨大，「有競爭國家才會進步」，人民才能受到照顧。

對此，何欣純不以為然指出，台中市昨天才驚傳有吸毒男到西屯的游泳池拿槍，指著小孩的重大治安事件，台中市民人心惶惶，更質疑台中市政連番出問題，台中治安讓人擔憂，但「市長身體坐在市長室，心裡遙想著總統府」。何欣純說，她真心覺得，「需要政黨輪替的，是台中市」。

立委何欣純。（圖：何欣純服務處提供）

