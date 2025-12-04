藍白反對！立院明處理財劃法覆議案不邀卓榮泰報告直接表決

立法院長韓國瑜主持朝野協商。（資料照）

立法院長韓國瑜今天主持朝野協商，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「財政收支劃分法部分條文」移請立法院覆議案相關事宜。民進黨團主張讓行政院長卓榮泰來立法院報告，藍白黨團不同意認為表決即可，最後朝野無法達成共識，覆議案將於明天院會進行表決。

民進黨團總召柯建銘表示，財劃法在今年2月時行政院也有提覆議案，當時行政院長有來做報告，應該沿例邀請行政院長來備詢。

國民黨團總召傅崐萁表示，此覆議案又創了中華民國憲政史上的特例，不只一任的行政院長內提了8次覆議案，同一個法案還可以提2次覆議，這真的是滑天下之大稽。在過去一次覆議案成功被在野黨所否決，這個行政院長早就應該知所進退了。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，行政院兩次提出覆議案，要檢討的其實不是行政院，是被憲法法庭打臉的立法院的國會多數，請主席就財劃法覆議案，立法院邀請行政院長來做說明，讓在野多數去理解為什麼行政院認為窒礙難行。現在整個行政院已經把覆議當作日常，只要國會通過的、行政院不想實施就提覆議案，覆議案沒有通過他也不下台，繼續用蠻幹的方式，違法、違憲的來執政。

國民黨團書記長羅智強表示，要找藉口還怕找不到嗎，史上8次覆議的賴皮院長就是卓榮泰，這鐵板釘釘的事情。所以也不用那麼麻煩，賴皮院長覆議8次也不在乎立法院來報告什麼，所以不用來報告了，明天就直接來覆議表決否決回去，院長反正心意已決，來報告也是多此一舉，那不如我們就明天比較乾乾脆脆的來表決，看看這個民眾是不是能夠接受這樣一個賴皮覆議院長。

民眾黨團總召黃國昌表示，財政收支劃分法的修正案到底是發生了什麼事情？這段時間財劃法因為地方政府被綁票，所以在也對於追加預算才勉予同意，所以這一次針對財劃法卓榮泰要提覆議，那我們就按照議事規則表決，「沒有必要讓這個第8度提醒復議、中華民國憲政史上最會提醒覆議的院長再來立法院這邊做任何的報告」。

朝野協商結論內容指出，一，各黨團同意12月5號院會報告事項處理完畢，同日改開全院委員會審查財政收支劃分法覆議案，審查的時候不邀請行政院院長列席說明，由各黨團推派一位委員發言，每位委員發言時間5分鐘 ，當次院會不進行國是論壇，不處理臨時提案，也不再處理變更議程，含抽出動議；二，全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決。

