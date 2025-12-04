為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    女主持人提問李四川回「妳可能聽不懂」林楚茵轟：要選市長先補性平意識

    2025/12/04 16:44 即時新聞／綜合報導
    國民黨籍台北市副市長李四川表態投入新北市長選戰。（資料照）

    國民黨籍台北市副市長李四川表態投入新北市長選戰。（資料照）

    國民黨籍台北市副市長李四川昨（3）日接受媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目專訪，表態參加新北市長黨內初選，但在面對女主持人雪寶的提問時，又脫口說出「妳可能不懂」，再度引發批評聲浪。

    民進黨立委林楚茵今（4）日發文痛批，若想選新北市長，「性平意識要先補起來」。她指出，李四川之前酸蘇巧慧「執政不是穿得漂亮」昨天又在節目裡質疑女主持人「你會聽不懂。」

    林楚茵質疑，在李四川眼裡，女性是不是就等於不懂專業、不會執政？她反問，誰說女市長「穿得漂亮」就不會執政？誰說女主持人遇到專業議題會「聽不懂」？不懂尊重女性，要利用女性的時候卻很會！

    她更嘲諷，朱立倫選總統有「淡水阿嬤」，李四川選新北市長又有「板橋阿嬤」，國民黨這些政治人物選舉不能自己決定，每次都搬阿嬤出來背書？李四川不是口誤而是「老藍男」思想根深蒂固！

    林楚茵強調，台灣有不少優秀政治人物、部會首長是女性，女性還可以當總統，「楚茵懂國防，這也是對國家的關心、議題的學習，女性不是只能當男性的陪襯！李四川還有臉說民調第一，誰給的勇氣？」

