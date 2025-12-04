南市長綠營初選開第一槍 邱莉莉重提「跑票事件」砲轟陳亭妃

南市議會議長邱莉莉（中）等21名泛綠議員，開記者會力挺市長參選人林俊憲，並重提當年議長選舉跑票事件、砲轟陳亭妃。（記者蔡文居攝）

民進黨台南市長初選競爭激烈，台南市議會議長邱莉莉今天開第一槍，她率副議長林志展、總召周嘉韋等人共21名泛綠議員，砲轟陳亭妃、力挺林俊憲。邱莉莉重提當年李全教參選議長選舉及郭信良脫黨參選議長選舉的2次跑票事件，批評陳對黨不忠貞，呼籲市民支持一個遵守黨紀律的參選人，大家眼睛要亮一點，有些事可以暫時忘記，但做過的事卻無法被抹滅掉。

邱莉莉表示，民進黨自創黨以來，一直是清廉勤政愛鄉土，更明確的是，對黨的路線及決議能否遵守。2014年議長選舉，陳亭妃當時是中常委，並擔任南市議長選舉總督導，當時民進黨議會過半，議員卻跑票讓李全教當選，陳說她在當立委不關她的事，她現在要幫陳把記憶找回來。

請繼續往下閱讀...

邱莉莉說，李全教當選後，修法正副議長選舉改記名投票；到了2018年，也在泛綠過半下，她獲黨提名參選議長，而郭信良在議場宣告退黨參選議長，當時投給郭而未投給她的第一個議員是陳亭妃的妹妹陳怡珍。當初不愛這個黨，公然支持退黨參選的候選人，現在卻要告訴我們她有多愛這個黨，她有多麼在民主進步黨這個黨章的規範下，這8年為台南市民做了什麼。

邱表示，我們支持林俊憲，要用民進黨這招牌參選，需要一個清廉、乾淨，對黨的路線一致，可以遵守黨約束的候選人，大家眼睛要張大一點，有些事可以暫時忘記，但她做過的事卻無法被抹滅掉。

陳亭妃則指出，賴主席在9月3日的中常會三令五申，黨內同志在競逐提名時，嚴禁發生互相攻擊，難道賴總統的話都不聽了嗎？這將是她對於同志攻擊最後一次的回應，「任何同志攻擊我、抹黑我、污蔑我的難聽字眼」，她會尊重賴主席的要求，一件一件堅強吞下去，當成是對自己的考驗，因為我們一定要大步向前，才能對得起台南市民對我們的期望。

陳亭妃表示，我們的對手是國民黨、是謝龍介，不是自己的同黨同志，初選只是一個過程，我們不能中了國民黨的計，讓支持者失望，因為我們的目標只有一個，就是要最強候選人，才能贏得2026的大選，才能為2028賴清德總統連任奠下最大的底氣。

南市議會議長邱莉莉率副議長林志展、總召周嘉韋等人共21名泛綠議員，砲轟陳亭妃，力挺林俊憲。（記者蔡文居攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法