踩「五不原則」紅線？ 傳陳水扁將主持電視節目 中監：查證後認定

前總統陳水扁曾於2019年在908台灣國餐會上台致詞。（資料照）

前總統陳水扁2015年因健康因素，經醫療鑑定後獲准保外就醫至今已10年，期間屢被質疑多次踩上「五不原則」紅線，近日再有媒體報導指出，他可能從廣播主持人「升格」為電視節目主持人，引發外界討論，對此，台中監獄副典獄長李敬樑回應，還在查證是否屬實，再進一步認定。

回顧陳水扁的司法歷程，他因貪污案件於2008年11月遭收押，2013年轉往台中監獄附設培德醫院服刑，直至2015年因健康惡化獲准保外就醫，雖然台中監獄曾依據保外醫治受刑人管理辦法，要求陳水扁不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪和不碰政治等「五不原則」，但過去10年來，屢被外界指稱出現疑似違規行為。

2019年，他曾至兒子陳致中競選議員造勢場合，不但站上「肥皂箱」講話，甚至高歌《愛拼才會贏》，神情精神飽滿，引發外界質疑已違反「不上台、不演講」的限制，當時台中監獄解釋，陳水扁是在被群眾簇擁情況下「被動上台」，因此未採取更嚴重處分，但也明確要求不得再重蹈覆轍。

同年，他也受邀參加908台灣國募款餐會，雖已依規定申請並核准參與，但是否有違反規範、是否上台致詞仍引發爭議，台中監獄當時強調，狀況需待調查釐清後再決定是否處置，並非僅因外界輿論就認定違規，如今再度傳出他將主持電視節目，是否觸及敏感界線，再度引發討論。

