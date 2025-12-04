重大法案與預算全「卡」在立院 行政院冷回12字

行政院發言人李慧芝今（4）日在院會後記者會表示，行政院長卓榮泰上週在電視專訪有說到，行政院「在動盪中平衡，在衝突中進步」，目前行政院還是對覆議有期待，希望能在覆議審議的15天中，立院能再次全面審視院版的財劃法。（行政院提供）

行政院提出的院版財劃法、明年度總預算案、1.25兆軍購特別條例等，全部卡在立法院未付委，而停砍年改相關法案，國民黨立委翁曉玲今天也預告，最快在12月12日三讀，對此，行政院發言人李慧芝今（4）日在院會後記者會表示，行政院長卓榮泰上週在電視專訪有說到，行政院「在動盪中平衡，在衝突中進步」，目前行政院還是對覆議有期待，希望能在覆議審議的15天中，立院能再次全面審視院版的財劃法。

李慧芝說，民進黨立院黨團也提出「財劃法暫行條例」，解決345億無法分配的問題，行政院跟民進黨立院黨團持續密切溝通合作，最重要還是希望在「財劃法」的覆議案中，把時間空間都拉出來。就像卓揆說的，「協商不到根本絕望，不會放棄協商」。

至於有民調指出，近5成民眾不關心「財劃法」議題，甚至認為相關爭議行政院應該要負責。對此，李慧芝指出，對大家而言，財劃法可能的確是比較陌生的法律，卓揆在專訪也提到，「財劃法」是跟強制執行法一樣，是一部處理程序的法律，處理中央跟地方分配稅款的法律，就連法律系學生在處理強制執行法時，對法規內容都會不熟悉，可能都要實際上手一遍才會清楚，財劃法也是同樣狀況，的確對大家來說蠻困難的。

李慧芝認為，「財劃法」對大家距離很遙遠，但總預算很近，總預算的每一分錢都關係到大家，總預算就是按照「財劃法」編製，總預算也跟民眾的權利息息相關，同樣的，如果「財劃法」不好的話，就不會有好的總預算，中央就沒有能力照顧國人，像是0到6歲國家養、撥補勞健保，都是中央有能力的時候才能辦得到。

李慧芝強調，均衡的財劃法才有均衡的總預算，在現在各式各樣的版本中，只有院版「財劃法」才可以辦得到，可以同時顧地方顧民生、顧建設、顧國防。

李慧芝說，行政院也是憲法機關，還是要守護憲法，還是必須在憲法框架下採取合乎憲法的救濟手段，也希望在最後的時間，在15天的覆議期間，立法院可以儘速思考行政院提出覆議的理由，同時也審議院版的財劃法。

