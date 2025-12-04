為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    艾莉莎莎也在內！Threads新功能標示IP 「這些人」都在中國

    2025/12/04 16:44 即時新聞／綜合報導
    有網友意外發現包含網紅「艾莉莎莎」、前立委蔡正元等部分知名人物所在地也被標示中國。（圖擷取自Threads）

    有網友意外發現包含網紅「艾莉莎莎」、前立委蔡正元等部分知名人物所在地也被標示中國。（圖擷取自Threads）

    Threads近日推出新功能，網友可以查詢其他帳號主人「所在地點」，一票假扮台灣人的中國網軍因此現形。不過，有網友意外發現包含網紅「艾莉莎莎」、前立委蔡正元等部分知名人物所在地也被標示中國，目前並不知道Threads詳細的判斷標準，不過此事已經引發網路熱議。

    Threads最近新增查詢用戶所在地功能，使用者只要對著其他用戶個人檔案，就會顯示該用戶的所在地點。結果大量假冒台灣人的中國網軍因此現形，其中甚至有訂閱高達數十萬的網紅也被抓包。

    此外，有網友意外發現不少台灣知名人士所在地也在中國，其中包含昨天才在發文、紀念和姊妹們第一次到杜拜旅遊的艾莉莎莎。此外還有前立委蔡正元，不過他目前帳號所在地已經轉為顯示「不分享」。

    另外，新北市議員侯漢廷則被發現有2個Threads帳號，其中1個只有352名粉絲的帳號，所在地點也在中國，不過，不知道是否為本人經營。

    目前並不知道Threads所在地顯示的標準，但已經引起網友質疑：「中國幫忙經營粉專？」、「統一被代操嗎？」、「帳號都被網軍幫忙管理。」

