    首頁 > 政治

    藍白「財劃法」讓總預算無解 政院憂衝擊TPASS通勤族

    2025/12/04 15:16 記者鍾麗華／台北報導
    明年度中央總預算送立法院後，至今遲遲未付委審查，行政院憂心衝擊TPASS百萬人次通勤族。（資料照）

    明年度中央總預算送立法院後，至今遲遲未付委審查，行政院憂心衝擊TPASS百萬人次通勤族。（資料照）

    行政院會今（4）日拍板通過363.8億元TPASS執行計畫（2026至2029年），不過，明年度中央總預算送立院後，至今遲遲未付委審查，立院通過再修版「財劃法」後，藍白要求總預算退回行政院重編。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，TPASS 2.0影響通勤族是每月平均98.2萬人次，最大宗是北北基桃生活圈，影響範圍非常廣泛，希望立法院可以儘速審議中央政府總預算。

    行政院長卓榮泰在院會中表示，TPASS政策自2023年7月上路以來，執行至2025年10月為止，累積1913.3萬人次加值購買定期票，並累計14.56億人次使用定期票搭乘公共運輸，平均每月有5216.5萬人次。目前每月約有98.2萬人常態性使用TPASS，滿意度高達85%。

    交通部次長陳彥伯在院會後記者會指出，嚴格來講，這個政策的推動有近100萬人次使用，TPASS政策有助於振興公共運輸市場、減輕民眾通勤通學的交通負擔，交通部會持續跟立法院爭取相關預算。

    關於明年度中央政府總預算部分，李慧芝指出，不只是TPASS 2.0，藥物韌性整備計畫的預算、蘇澳溪分洪治水計劃、生育給付每胎補助到10萬元，也都是編列在明年度中央政府總預算中，如果無法如期上路，會影響到明年十多萬新生兒家庭。

    李慧芝說，政院要再次強調，希望立法院可以儘速審議中央政府總預算，才可以讓一切政策如期上路。總預算裡面的每分錢都跟國人生活、照顧國人民生利益攸關，希望立法院儘速審議總預算。

