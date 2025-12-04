助理費不是立委私房錢！ 時力：除罪化恐淪「這兩人」解套工具

涉貪污案遭停職的新竹市長高虹安。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委「補助費」由立委統籌運用，不限助理費，且免檢據核銷。時代力量批評，立委助理費除罪化，企圖鬆動公費助理制度，甚至讓助理費重新回到立委自由運用、類似「私房錢」的模式。在高虹安、顏寬恒等涉助理費案件仍在司法程序之際，此時推動除罪化，不免讓人質疑是否試圖替特定涉案人士解套，規避法律責任。

時代力量指出，公費助理費是人民納稅錢，依法應專款專用，用於實際聘任助理的人事費，若任意放寬規範或直接除罪化，形同掏空制度，使助理制度變得更不透明，讓人頭助理、虛報薪資等問題更難查核，也會再度助長民代濫用公費的歪風。

時力續指，尤其部分人士一邊聲稱「不需要助理」，卻一邊利用人頭帳戶詐領助理費，這正暴露問題核心不是制度太嚴，而是問政投入與專業程度的不足。面對這些弊端，正確方向絕不是把規範撤掉，而是補強制度、建立明確且可查核的法律標準。

真正的改革，是讓助理制度「法制化」「專業化」「透明化」，而不是往反方向倒退。時力說明，首先，助理聘僱必須全面法制化，明確訂定聘用資格、薪資結構、職務內容、勞動權益與解聘程序，讓助理不再被視為立委私人資源，而是議政體系中具法律地位的專業人力。

時力補充，其次，專業化意味著提高公費助理經費、合理配置人力，讓民代能聘任擁有政策研究與民意服務能力的專業助理，提高整體問政品質；最後，透明化是制度能否長久的基礎，包括公開聘任流程、工作內容、薪資支付與查核方式，讓公費使用明確且可追蹤，避免灰色地帶成為特權滋生的土壤。

時力強調，若助理費被除罪化，受害的不僅是助理本身的勞權，也會讓國會專業化長期停滯。助理可能因處於更脆弱、欠缺制度保障的環境，而遭受不當指示或被迫承擔法律風險；同時，問政品質也將因缺乏透明與專業支持而全面下降，這樣的結果既不公平，也不符合民主社會對公共資源的期待。

時力呼籲，朝野政黨應正視真正的改革方向，強化監督，而不是走上回頭路，人民的納稅錢不能成為政治人物的提款機，助理制度也不該成為特定人士規避司法責任的工具。

