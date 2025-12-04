為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    劉建國再戰雲林縣長 承諾邀蘇治芬加入競選團隊

    2025/12/04 14:55 記者李文德／雲林報導
    劉建國受徵召參選下屆雲林縣長，他強調會邀請前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬加入競選團隊。（記者李文德攝）

    劉建國受徵召參選下屆雲林縣長，他強調會邀請前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬加入競選團隊。（記者李文德攝）

    民進黨選舉對策委員會昨拍板徵召立委劉建國，參選下屆雲林縣長，對於黨內徵召確定前，外界多次以前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬回鍋再戰，令不少基層支持者擔憂是有心人士想從中做文章。劉建國表示，目前黨內會團結一致，把所有黨內力量整合起來，必邀請蘇治芬加入競選團隊中，擔任重要角色，一起為雲林擘劃理想藍圖。

    劉建國坦言，目前民進黨在雲林縣實屬弱勢，相信大家非常清楚，尤其國民黨執政這7年，所有民進黨地方公職人員一定銘感五內，明顯感受到差別待遇，例如日前卓榮泰院長到水林視察時，就連黨內議員、地方代表都反映想爭取的地方農水路工程建設，都被壓在現任雲林縣執政者的桌上。

    劉建國強調，遭遇種種困難，民進黨內的黨公職更懂得團結、合作，把服務量能與品質提升，向中央爭取的建設與經費要加快、加緊。因此他與民進黨的議員、鄉鎮長、村長和代表一直密切合作，不斷地反映、爭取及處理問題。蘇董事長也都看在眼裡，因此她也不希望外界見縫插針，多次在臉書與媒體上公開肯定且支持他，這是一個很自然的表態，也代表她對整體團隊的期待。

    劉建國指出，目前雲林民進黨團隊也不能再讓人見縫插針，更會團結一致，把所有黨內力量整合起來，展現真正的Power。唯有團結，才能替雲林爭取更多建設，因應接下來的選戰，一定會邀請蘇治芬加入競選團隊中，擔任重要角色，一起為雲林擘劃理想藍圖，更整合團隊的力量，讓縣民看到更好的未來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播