政院拍板 建立國家藥物韌性、4年投入240億

行政院會今（4）日拍板4年期（2026～2029年）「國家藥物韌性整備計畫」，預估總經費240億元，衛福部長石崇良在院會後記者會表示，目前我國必要藥品有64%仰賴進口，4年至少增加50項原料藥與關鍵藥品的國內自製能力。而明年則已編列54.48億元作為計畫首年經費，希望立法院儘速審查通過總預算，以啟動相關工作。

行政院長卓榮泰在院會中指出，鑒於目前國際醫藥供應鏈高度全球化及原料藥過度集中化，容易在疫情、天災及地緣政治等因素影響下，增加供應鏈中斷風險。為強化我國關鍵藥物自製能力及供應鏈韌性，衛福部特訂定本計畫。

卓榮泰強調，該計畫將推動5大核心目標與6大行動方案，涵蓋原料藥國產、學名藥推廣、生物藥自主、關鍵醫材強化、智慧監控導入、法規完備及國際合作等策略，也投入240億元經費來啟動兆元經濟，建構醫療防線。

石崇良說明，目前國內共有約30家原料藥廠與144家製藥廠，但國產原料藥使用率僅16%，必要藥品有64%仰賴進口，顯示供應鏈相當脆弱。政府希望透過4年240億元預算，挹注國內原料藥與學名藥產業，提升自主生產能力。

計畫也將設置藥物韌性基金與專章，石崇良表示，衛福部將檢討「醫藥生技產業發展條例」，該條例目前針對精準醫療、再生醫療等領域提供租稅優惠，業界建議在條例中增設「公益性專章」，將國內原料藥、自主關鍵藥品生產等項目納入鼓勵範圍，後續將與經濟部共同研議基金來源與規模。

此外，對於藥廠紛紛退出台灣，主因是健保因素，對此，石崇良表示，健保署已於今年4月1日調整藥品支付標準，對稀缺原廠藥與國產原料藥提供加價措施，包括國產原料藥加價10%、國內製造並有臨床試驗加價4%、突破專利連結加價10%、學名藥在專利到期後5年內，如取得兩張藥證，給予原廠藥紅價鼓勵另外，必要藥品如國內製造品項不足3項，年度藥價不調降；若藥價不足可提供成本分析調升。

