被點名是藍營嘉義縣長選戰「奇兵」？中選會代理主委吳容輝否認

國民黨嘉義縣長選舉人選部分，近日傳出正接洽前內政部政務次長吳容輝，打「奇兵」牌布局明年縣長選舉，本人否認。（資料照）

明年地方公職人員選舉11月28日舉行投票，嘉義縣長翁章梁明年任期屆滿，民進黨正辦理黨內初選，由立委蔡易餘、嘉義縣議員黃榮利2人競爭；國民黨嘉義縣長選舉人選部分，近日傳出正接洽前內政部政務次長吳容輝，打「奇兵」牌布局明年縣長選舉，現任中央選舉委員會代理主委的吳容輝受訪強調，「從未說過要選」、「也沒有與藍營接觸」，以中選會選務為要，感謝外界「點將」抬愛。

吳容輝表示，現在只談別人的選務，不談選舉，這些是外界「點將」的說法，現在身分是代理中選會主委，沒有與藍營人士接觸；可以理解無論哪個政黨或黨派希望找到適合的參選人選，每次選舉都會提到他，但他從沒有提過選舉、也沒說過要選，都是外界在講。

吳容輝擔任30多年公務員，歷練豐富，1985年考取公職，在台北市任職10年後，返回故鄉嘉義縣服務，曾任嘉義縣政府環保局長、秘書長、副縣長，歷任國民黨縣長李雅景、民進黨縣長陳明文、張花冠、翁章梁，並曾擔任台酒董事長、台鹽董事長及內政部政務次長，今年11月3日中選會主委李進勇任期屆滿，正副主委出缺，現任委員互推由吳容輝擔任代理主委。

