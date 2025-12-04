為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    助理費除罪化恐涉國安！公督盟：若陳玉珍聘中國人也「不用單據」

    2025/12/04 14:15 記者林哲遠／台北報導
    公督盟執行長張宏林。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委「補助費」由立委統籌運用，不限助理費，且免檢據核銷，遭疑有意為涉助理費案的國民黨立委顏寬恒、涉貪污案遭停職的新竹市長高虹安等人解套。公督盟執行長張宏林今示警，現行規定是要有就業相關的證明才可以請領費用，尤其陳玉珍又在金門，若她想把錢全部請中國的人來做事，都不用單據，恐涉及國安問題。

    張宏林接受本報訪問時指出，在台灣已對於貪污零容忍的狀況之下，國民黨20多個立委竟然背道而馳，提出貪污除罪的修法，應被全民譴責、唾棄。再者，把助理費的問題變成是完全空白授權，不只會讓公費助理的權利受到限縮，其空白設計讓立委更有可能中飽私囊。

    張宏林續指，過去公費助理因要申請助理證，有明訂8到14位的名額，若要額外聘請助理就是非公費，公費助理可以出入立法院，若現在完全空白連臨時工、約聘都能進入立院，不就更容易被中共滲透。

    張宏林質疑，立委甚至能將這筆錢拿來給敵對國家，現行規定是要有就業相關的證明才可以請領費用，尤其陳玉珍又在金門，若她想把錢全部請中國的人來做事，都不用單據，恐涉及國安問題。

    「立法院助理、立委都會接觸國家重要機密，所以立法院助理必須列管、法制化可究責！」張宏林痛批，陳玉珍所提修法等於是將把關我國立法院助理的後門全部打開，這是一個粗糙、粗暴、破壞台灣安全的修法，不僅會增長立委貪污，更影響我國培養基層政治工作者。

