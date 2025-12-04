出戰2026雲林縣長！ 劉建國拋雙技農業、醫療照護政見

民進黨選對會拍板徵召立委劉建國參選下屆雲林縣長。（記者李文德攝）

民進黨選舉對策委員會昨拍板徵召立委劉建國，參選下屆雲林縣長。今（4）日上午劉到莿桐參加長青食堂中央廚房動土典禮，受訪時表示，戰士沒有選擇戰場的權利，除希望為雲林農業找出新出路，規劃「雙技農業」外，更會把其中的重點放在醫療、照護，造福更多雲林縣鄉親。

劉建國表示，雲林是高度老化的縣市，也會把其中的重點放在醫療、照護，如他爭取台大雲林分院虎尾院區二期擴院、國家高齡醫學暨健康福祉研究中心的成立，都是推動雲林醫療照護雙核心發展的重要基礎，醫療體系健全，不只讓長輩獲得更好的照顧，也帶來更多就業機會，提高招商吸引力，讓更多人才願意回來。

劉建國表示，他接任縣黨部主委已1年多，也承諾只當1屆，因此特別強化與勞工、農民、婦女、長者與身障團體的連結，持續擴大公益活動，地方逐漸看得到改變，會繼續把所有團體當作家人，讓基層權益與發展能有更大進展。

記者追問劉有關於他在海線地區較弱的選情。劉建國表示，海線民眾這幾年最有感的，就是他爭取的濁水溪揚塵，極力向時任行政院長的賴總統爭取，現在整治已見成效，相信海線鄉親看在眼裡，這也是中央地方一起努力成果，更是最有力的成績單。

劉建國強調，不只是處理環境問題，也把醫療資源不斷往海線帶進去。從北港媽祖醫院、台大雲林到若瑟3家醫院，都有他的足跡，把衛福部與中央醫療政策持續導入地方，3家醫院醫療品質都在進步，讓雲林的醫療團隊更完整，甚至農損勘災也都第一時間在現場，讓鄉親知道他的專業及經驗。

劉建國強調，雲林作為全國最大的糧倉，希望可朝「生技、科技農業」的方向發展，希望擘劃更多農業專區，中央資源才能真正進來，整個農業競爭力才會大幅提升。

