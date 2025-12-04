為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    回母校建中演講 朱立倫曝人生最大挫折：選輸蔡英文

    2025/12/04 14:17 記者蔡愷恆／台北報導
    建國中學將在本週末迎來127年校慶，校方邀請校友前國民黨主席朱立倫（左二）以及桃園市長張善政（右二）今（4）回到建中演講，分享半世紀前就讀建中的經驗，並向建中學生喊話。（記者蔡愷恆攝）

    建國中學將在本週末迎來127年校慶，校方邀請校友前國民黨主席朱立倫（左二）以及桃園市長張善政（右二）今（4）回到建中演講，分享半世紀前就讀建中的經驗，並向建中學生喊話。（記者蔡愷恆攝）

    建國中學將在本週末迎來127年校慶，校方邀請校友前國民黨主席朱立倫以及桃園市長張善政今（4）回到建中演講，分享半世紀前就讀建中的經驗，並向建中學生喊話。朱立倫呼籲學弟，多關心公共事務，並要開創未來。張善政也勉勵，不要去了解人工智慧底層技術，要看未來目標領域與人工智慧有哪些可能結合空間。

    朱立倫提到，進了建中像是進了大觀園，如班上曾經出了前行政院長江宜樺，在文學、法界、科技界、醫界等出了許多人才，還有現任台灣總統賴清德。他表示，「雖然政黨立場不同，不過建中確實培育了優秀人才，在戒嚴時期，仍能保有自由風氣。」

    朱立倫說，他在高中階段在班刊上批評當權者，直接提及「中壢事件」，認為許信良會當選，皆是因為當時制定錯誤政策。雖然差點被記大過，但也開啟多元思考、政治、社會關懷議題的契機，也是他會從事公共服務的動機。

    朱立倫說，曾被媒體問過人生遇到的挫折是什麼，他認為考上建中就是很大的成功，只能想到考試沒考好、交女朋友不成功。後來遇到與昔日市長對手蔡英文競選總統大位，成為人生最大的挫折，卻也是反思機會，「建中人缺點就是太順遂！」但人生遇到失敗，才會能夠重新審視自己的弱點與缺點，後來，他從「被打爆的明星投手」轉成總教練，培養許多年輕人成為民意代表，參與地方服務，讓年輕人夠發揮。

