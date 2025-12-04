修貪污治罪條例主張5萬以下免刑挨批 翁曉玲：綠委、法務部也有修法

國民黨團4日召開「雙標再現！法務部修法没問題！翁曉玲提案被出征？」記者會。（記者廖振輝攝）

去年台北市環保局清潔隊員因把殘餘價值約32元的舊電鍋轉送給拾荒老婦，遭法官依「貪污治罪條例」判處3個月徒刑、緩刑2年；國民黨立委翁曉玲提案修法，增列該法第12條中「貪污金額在5萬以下者減輕或免除其刑」，以貫徹微罪不舉，遭綠營批評曲解為貪污犯脫罪。對此，翁曉玲今在國民黨團記者會表示，除了她本人提案修法外，民進黨立委賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄等人翰法務部長和鄭銘謙都有提出相關修法，呼籲行政院盡速將法務部「貪污治罪條例」修正案送立法院審查。

翁曉玲表示，修法內容遭綠媒引述林智群大律師的貼文，要替貪污犯除罪化。但除了她本人提案修法「貪污金額在5萬以下者減輕或免除其刑」外，包括賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄等民進黨立委，和鄭銘謙部長都有提出相關修法。未來只要觸犯「貪污治罪條例」節輕微，所得利益在5萬元以下，可減輕其刑或免除其刑。

請繼續往下閱讀...

翁曉玲指出，目前法務部已經將「貪污治罪條例」修正案，送到行政院且審竣完畢，準備送立院審查。換言之，藍綠立委和法務部修法方向均一致，認為貪污情節輕微，但現行處罰卻相當的重，這種「情輕法重」的情況，不符合「罪刑相當原則」，以及「憲法」的「比例原則」。

翁曉玲表示，個人提出修法後，卻遭綠媒、親綠律師栽贓、扣帽子稱，把「貪污除罪化」，根本就是造謠、雙標。翁強調，個人提出修法方向和內容，跟綠委、法務部所提的方向和內容幾乎一致，都是不忍看到清潔隊員基於善意。當立法者希望從法的方面解決「情輕法重」的問題，卻被親綠的林智群大律師雙標曲解，完全沒看清楚修法內容，令人感到遺憾，她呼籲行政院盡速將修法送立法院審查，國民黨團希望在本會期能夠完成修法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法