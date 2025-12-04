洪孟楷推「鞭刑能嚇阻重大犯罪 」鄭運鵬反對：新加坡治安好不是靠打

國民黨立委洪孟楷（左）與前民進黨立委鄭運鵬。（本報合成，資料照）

國民黨立委洪孟楷主張對詐騙、虐童與性侵等重大犯罪「增設鞭刑」，並計畫下會期提出法案、明年推動公投，引發各界議論。前民進黨立委鄭運鵬重申反對立場，強調新加坡治安靠的絕非鞭刑而是教育，況且身體刑罰不僅無法改善治安，還可能造成無法挽回的冤屈與傷害。

鄭運鵬昨（3）日在臉書發文表示，最近又開始談論身體罰「鞭刑」了。如果認為鞭刑很恐怖，可以嚇阻性侵這類犯罪，那不如在有性侵能力前，一人先來一鞭，每個人都知道好死，這樣應該是連性侵被害人都不會出現了，對吧？世界當然不是這樣運作的。

鄭運鵬指出，人類的刑罰制度，從身體罰進化到現代剝奪自由罰是有道理的，要用身體罰絕對不會是台灣民意代表的創見，有身體罰的古代治安也絕對不會比較好，現代有身體罰的國家也未必治安比較好，「新加坡治安靠的絕不是鞭刑，而是教育；中東國家還有不少更多嚴峻的身體罰，治安也沒有比新加坡和台灣好。」

鄭運鵬強調，改革要用的是自己的頭腦，不是用別人的身體。大家要記得，刑罰下的特權，永遠不會是弱勢的那群人，而是制定制度的那群人，不要想著被打的都是壞人，聰明的選民要想到的是遭遇冤獄如果是自己的親朋好友，被鞭刑後身體一輩子帶傷，要怎麼救濟？

鄭運鵬3年前的貼文也提到，鞭刑是身體罰，全世界的現代民主法治是不來這一套的。一旦開了身體罰的例子，以後黥面、斷手腳筋、遊街示眾就通通來了，「我相信台灣民智已開，現代人的法治觀念不會輸給一百年前。新加坡就是個資本主義威權國家，李氏政權可以主導行政立法處罰別人，大家不要拿新加坡的鞭刑來類比」。

他補充，鞭刑最常拿來講性侵和酒駕，如果大家是出於預防及嚇阻憾事發生，那在成年、考駕照之前就通通來一鞭，告訴大家如果你犯了這些便以鞭刑伺候，可他不認為這樣會更有效。如果不是為了預防而是為了報復，那判刑重一點應該足夠，但是他一直強調裁量權與失衡的問題。而且其他國家都有更好的方法，例如日本沒有鞭刑，酒駕也很少，重點在於生活型態改變和大眾運具方便。台灣要學好的，不要學偏方，不然受害的都是沒權沒勢的一般人。

