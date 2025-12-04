為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    修法貪污5萬內免罰？ 民進黨團：刑度調整應均衡思考

    2025/12/04 13:41 記者陳政宇／台北報導
    民進黨團幹事長鍾佳濱4日接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

    民進黨團幹事長鍾佳濱4日接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

    台北市環保局黃姓清潔隊員，為將回收的電鍋轉贈拾荒婦人，遭貪污罪起訴；有立委擬提案修法，為落實微罪不舉的精神，主張貪污金額新台幣5萬元以下者不罰。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今（4日）表示，民進黨團支持調整刑度，不管是加嚴或加寬都應均衡思考整體刑度的配置，否則將造成司法上很大的困擾。

    黃姓清潔隊員涉嫌將回收的舊電鍋轉贈拾荒婦人，被檢方依貪污罪起訴，經法院判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。全案可上訴。

    對於立法院相關修法，鍾佳濱今受訪表示，當「微罪不舉」與「徹查到底」兩者發生衝突時，如何在法條上呈現，例如社會普遍認同要嚴懲貪污，然而一旦刑度提高，法官跟檢察官就很難做到社會上所謂的微罪不舉。

    鍾佳濱進一步說明，針對「刑法」刑度的討論，過去發生重大案件時，社會認為要嚴懲，因此修法提高刑度，但發生一些其情可憫的輕微案件，又希望被告能獲得免刑等處置。立委因應民意下的各種提議，其實這都很好，但討論時要回歸到法制本質，了解「刑法」相關刑度配置有其體系性的思考。

    鍾佳濱指出，未來在「刑法」的修訂上，微罪的刑度配置與應該加重的刑度，這兩者應予以區隔；民進黨團支持將刑法的刑度進行調整，而不管是要加嚴還是加寬，都應均衡思考整個刑度的配置，但如果是一味的加嚴或放寬，未來對於個案適用上，會造成司法上很大的困擾。

