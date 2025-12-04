為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭美琴贈美媒鳳梨酥被大讚 網翻「這品牌」不甩中國交配方遭禁故事

    2025/12/04 14:12 即時新聞／綜合報導
    美媒主持人溫特在X發文表示：「這些鳳梨酥真的太好吃了，難怪共產黨要禁止它們！」（擷取自X帳號@nataliegwinters）

    美媒主持人溫特在X發文表示：「這些鳳梨酥真的太好吃了，難怪共產黨要禁止它們！」（擷取自X帳號@nataliegwinters）

    副總統蕭美琴日前贈美媒主持人溫特（Natalie Winters）「台灣鳳梨酥」被大讚，溫特甚至發文稱好吃到「難怪共產黨要禁止它們！」有眼尖網友隨後發現該款鳳梨酥出自佳德糕餅，還翻出佳德2022年曾為了不給中國產品配方，斷然放棄中國市場。

    美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員溫特（Natalie Winters）近日來台專訪，蕭美琴特別準備了台灣最具代表性的鳳梨酥與小泡芙當作伴手禮送給溫特。溫特返美後，今天（4日）在X發文說：「這些鳳梨酥真的太好吃了，難怪共產黨要禁止它們！」她還表示，北京刻意的打壓，只會讓這些鳳梨酥嘗起來更美味。

    消息在社群平台引起討論，有網友討論起哪家鳳梨酥最好吃，但有網友留言「佳德不甩中國的確是很屌」「佳德鳳梨酥就是2022年為了不給中國產品配方，斷然放棄中國市場的食品廠之一，這條新聞應該要大翻譯運動給民主盟國知道」。還有網友稱「雖然佳德不是我的最愛，但卻是我最支持的，送人一定買佳德，並告訴他『不給中國產品配方』的故事」。

    佳德鳳梨酥曾於2022年12月12日在臉書發聲明表示，有關中國禁台商品輿情，「外銷與否，並不影響本店經營方向，佳德糕餅始於臺灣，也深耕臺灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播