政院版財劃法大砍人口指標 劉和然要求蘇巧慧正面回應

行政院版財劃法人口數指標從45％砍到18％，新北市副市長劉和然今（4日）公開要求立委蘇巧慧正面回應，強調對立委蘇巧慧個人沒有滿意或不滿意，但遺憾的是，作為新北市民選出的立法委員，面對關鍵議題不應採取迴避態度，這也是許多市民的疑惑所在。

劉和然指出，希望蘇巧慧能真正的面對問題，不要用模糊焦點的方式來敷衍，第一個就是針對新北市的人口最多，人口指標從45％降為18％，試問蘇敢不敢跳出來反對行政院的版本？

劉和然更說，很清楚在財劃法裡面，最重要的是回到法制，大家要的是法定的權利，而不是爭取補助的方式來混淆所有的這些議題，因為我們只有回到財劃法，才是我們真正可以自主的決定。否則跟中央用爭取的方式，都要看中央的美色，所以他身為新北市的副市長，期待蘇巧慧面對問題，「如果你哪一天不回答，我會持續的追問下去。」

