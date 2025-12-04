為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    韓國瑜穿皮衣、戴墨鏡推2026年桌曆 網友：這是韓歐巴嗎？

    2025/12/04 13:16 記者劉宛琳／台北報導
    立法院長韓國瑜推出2026桌曆。（取自韓國瑜臉書）

    立法院長韓國瑜推出2026桌曆。（取自韓國瑜臉書）

    2025年即將邁入尾聲，立法院長韓國瑜在臉書推出個人桌曆，以墨鏡、皮衣造型亮相，並配帶中華民國國旗的別針，與平常正裝的立法院長形象完全不同，有網友在臉書留言：「這是韓歐巴嗎？」韓國瑜說，他一路走來因為大家的陪伴同行感到滿心溫暖，因此將這份溫暖分享在「典亮祝福，歲月同行」的桌曆裡，在迷惘時提醒自己，「日子雖然不容易，但我們一起相伴」。

    韓國瑜表示，人生旅途上有人同行是福氣，他時常這樣想，也時常這樣感謝。這些年走遍台灣的土地，看到許多人在自己的位置上努力打拚、照顧家人、關懷社會、愛護國家，「也因為你們的陪伴同行，我一路走來，始終覺得滿心溫暖」。

    韓國瑜說，他想將這滿心溫暖分享在這本「典亮祝福，歲月同行」的桌曆裡，希望在未來365天裡，我們帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，就像生活裡多出的一點小確幸，他也親筆簽了100張小卡，放在桌曆內隨機送出，數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的大家多一份額外的祝福。

    「我一直相信，溫暖會傳遞」，韓國瑜說，有時悄無聲息，卻總能照亮世界與人心。願這本桌曆，在大家生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己，「日子雖然不容易，但我們一起相伴」。願祝福常伴，願歲月善待所有，把這本桌曆的溫暖帶回家，也把希望帶進明年。

