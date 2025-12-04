台東南迴驛站委外經營陷困境 議員批3億投資恐打水漂

位於南迴公路大武鄉境內的南迴驛公路休息站，目前營運狀況不佳。（記者黃明堂攝）

台東縣府耗資3億元興建的「大武之心南迴驛站」委託民間南仁湖集團經營，但開業7年來，營業狀況雪崩式下滑，且縣府每年要為停車場養護花費250萬元；縣議員簡維國質疑這項重大建設恐淪「3億元打水漂」，黃治維更批縣府當初宣傳「天花亂墜」，如今卻面臨「一文不值」的窘境。農業處長許家豪允在短期內提出具體改善計畫及檢討報告，給縣民一個交代。

南迴驛站位於南迴公路大武鄉尚武漁港旁，是台東第一個也是惟一的仿國道服務區，並由知名的國道服務區業者南仁湖集團經營，開業之初，櫃位滿滿，遊客川流，但目前遊客稀少，攤商陸續撤櫃。南迴線議員蔡玉玲說， 南迴驛站現狀真的很可惜，問題從外到內都有，外部環境海岸線長年施工，海岸線變工程圍籬，沿路也沒有大看板，遊客怎會知道，怎會想要進去？內部則租金太貴、抽成高，攤商收入不如預期，逐漸退出。

簡維國指出，縣府花費逾3億元興建，建築外包給業者經營，外部環境卻每年編列250萬元的養護費，大額投資未達到預期效果；黃治維說，縣府斥資超過3億元打造的重大建設，當初宣傳「天花亂墜」，如今卻面臨「一文不值」的窘境，外界更傳言業者將要退場，凸顯縣府施政規劃有大問題。

農業處長許家豪回應，南迴驛站開業之初，營運狀況相當好，所以相關問題未浮現。但經過疫情衝擊後，遊客數曾出現雪崩式下跌，部分攤商撤出，去年發生阿粨的中毒事件後，衝擊原本業績相當好的阿粨業者，最後也撤櫃了，不過，目前並未聽聞業者要退場。另外，南迴驛站位於大武地區，存在結構性的問題，其中最明顯的就是營業人力不足。由於難以在當地招募到店員，商家被迫從台東市區找人到大武工作，增加了營運難度。

許家豪說，業者尋求縣府協助解決相關問題，針對硬體改善，副縣長已主持會議並召集公路局及專家學者討論，預計明年初將會陸續協助完成。他也會向議員提出南迴驛站「檢討報告」與「未來藍圖」。

