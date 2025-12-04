「咪咪爽約了」！民眾黨女神劉芩妤喊登記參選台中議員卻沒出現

劉芩妤在西屯區發送亮眼面紙。（記者黃旭磊攝）

「咪咪爽約了」！民眾黨女神劉芩妤（mimi）表態要參選台中西屯區議員，原宣布今天中午與前輩、民眾黨台中市議員江和樹，前往南屯區黨部登記參選，臨時喊卡，外界議論是受網紅四叉貓揭露批發淘寶貨影響，對此，劉芩妤強力回擊，稱「今天有臨時重要的私下的行程 」，絕非受四叉貓影響。

「咪咪說的都對！可是咪咪爽約了」，劉芩妤今天原訂登記參選議員，上午遭四叉貓揭露疑似批發淘寶貨「翻四倍賣」，劉芩妤與太平區議員參選人許書豪都沒現身黨部，劉芩妤表示，並非受四叉貓影響，而是有臨時重要的私下的行程，民眾黨登記是網路下載表單，登記後送黨部，還需要準備時間。

西屯區居民說，有看過「咪咪」騎腳踏車沿街拜票，還拿到亮麗耀眼的衛生紙（面紙），「不愧是咪咪、咪咪說的都對」。

針對四叉貓爆料，劉芩妤回擊稱是「不實指控」，這件事四叉貓在5月就說過了，她以前有蝦皮帳號，但只是測試帳號早就用，也沒賣淘寶貨，不明白為何四叉貓再重提不實的事。

「咪咪說的都對」！劉芩妤宣布選台中西屯議員。（圖擷自IG／mimicfight）

