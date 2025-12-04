民進黨民調》52％小草力挺繼續年改 76％國人反對破產全民買單

政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢4日召開「公教年金改革議題民調」記者會。（記者羅沛德攝）

藍白修法停止調降公教人員年金，預估最快12日立院院會表決三讀。對此，民進黨今（4日）公布年金改革民調，顯示49%民眾支持繼續推動年改，民眾黨支持者更有52.7%表達力挺；52.1%國人反對圖利特定族群，且有高達76.2%反對退撫基金破產由全民買單。

面對藍白「反年改」攻勢，民進黨今天由政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會，說明整體民意趨勢。依照民調結果，49%民眾認為公教年改應繼續，27.1%認為應停止，23.9%無意見；進一步交叉分析，綠營支持者有68.5%、白營支持者有52.7%及中間選民有40.4%認為公教年改應繼續，而藍營支持者有48.1%認為應停止，31.2%認為應繼續。

此外，高達76.2%認為若停止公教年改，讓退撫基金提早破產，屆時由全民納稅錢補貼公教退撫基金不合理，僅11.9%認為合理。至於政府補助公保與勞保的差距20倍，僅13.5%認為合理，高達67.9%認為不合理。若立法院通過停止公教年改，52.1%民眾不能接受，認為應停止圖利特定族群的做法，僅18.4%民眾接受並同意政府多支出新台幣3千億元。

吳思瑤指出，針對年金提早破產由全民買單是否合理，民進黨支持者有8成8、國民黨支持者有6成8都認為不合理，而號稱年輕人起家的民眾黨也有7成4認為全民買單不合理；年輕世代的30到49歲族群，目前的受薪階級主力，平均也有81%認為這種狀況極不合理。

吳思瑤強調，年金改革是世代正義、財政永續，國會責任是縮小缺口而非加速破產，呼籲全民向選區立委表達訴求，才可能阻止藍白強行闖關，民進黨團也將全力應戰。

