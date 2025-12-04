台中購物節挨轟「煙火式活動」綠營批成效灌水要求經費刪除

市議員陳俞融要求購物節相關預算3.97億元全數刪除。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今天進行財經委員會二讀會討論，其中購物節、物調券及鍋烤節3.97億元在委員會遭凍結，民進黨議員陳俞融、黃守達痛批此筆振興經濟節慶計劃是「煙火式活動」、庶民經濟無感，堅持刪除。

議員陳俞融表示，盧市府近年來熱衷於舉辦各種「煙火式活動」，從物調券、野餐日到購物節，動員大量基層公務人力，對庶民經濟幫助有限，此一近4億預算應該還稅於民，最公平、最直接。

請繼續往下閱讀...

陳俞融不滿的表示，若市府執意要執行，市府明年購物節必須調整作法，將抽現金獎項項目，改成抽一定比例的台中專屬消費券。

民進黨議員黃守達則表示，辦理台中購物節的活動目的應是要刺激消費，但現在盧市府只聚焦於衝高登錄數字，以至於購物節早已失焦，淪為大灌水。

黃守達指出，根據財政部的資料指出，截至今年8月的統計，有63.65%的民眾使用載具儲存雲端發票，超過一半民眾早已習慣使用發票載具。台中購物節同樣可以直接綁定雲端發票進行登錄，離譜的是，即便在購物節的最後一天才進行綁定，消費紀錄也會從購物節開跑的那天（10/24）開始起算，全部匯入成為台中購物節的消費成績，這不是灌水什麼是灌水？

黃守達更質疑，最近市府大張旗鼓宣布登錄金額突破200億，這200億有多少是來自於購物節所刺激的消費？有多少是因綁定回溯的比例？市府根本毫無掌握，只是灌水。

民進黨議員黃守達批購物節無成效，要求全數刪除。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法