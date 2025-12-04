為顏寬恒修法讓助理費除罪化？陳玉珍：不為特定政黨解套

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

國民黨立委顏寬恒因詐領助理費案被檢方依「貪污治罪條例」起訴，國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」部分條文修正草案，明定立委「補助費」由立委統籌運用，不限助理費，並免檢據核銷，引發綠營批評為個人量身訂做。

陳玉珍今天受訪表示，此修法這不是為特定政黨來解套，而是社會的法制觀念必須要建立；大家若要充分討論那就來討論，這個議題涉及的應該不分黨派。

陳玉珍修法新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」。

陳玉珍說明，這幾年有為數不少的議員因為助理費被提起公訴，這個法律如果在很多人正常運作的情況下卻觸法，的確有檢討的必要。全國正副議長聯誼會覺得法律需要修正，有來立法院拜會各黨團及立法院長等人，希望就這部分提出修法，讓整體法律制度更完整，讓民代更清楚知道界線應該在哪。

陳玉珍認為，助理費制度不該太過僵化，比如請法案助理、地方選服助理或部分工時的助理等，應該給從事民代工作的人有充分的空間，所以她就按照全國正副議長聯誼會的提案，針對助理費做修法。

對於該修正草案在立法院會逕付二讀遭民進黨批評，陳玉珍回應，立法院的修法過程就是尊重立法院全體立委的意志，不是她一個人說要逕付二讀就可以的，本來就是按照議事程序進行，大家若要充分討論那就來討論，這個議題涉及的應該不分黨派。

陳玉珍強調，此修法不是為特定政黨來解套，而是社會的法制觀念必須要建立，但民進黨和網軍刻意要抹黑混淆，對於國民黨立委翁曉玲要提案的微罪不舉也是一樣，法務部也有類似法案的提案，網軍要適可而止。

