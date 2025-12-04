邱建富拋縣政辯論下戰帖 謝衣鳯回應了

前彰化市長邱建富在黨內類初選民調時間進入倒數階段，向民調假想敵、國民黨立委謝衣鳯下戰帖，邀請她舉辦「雙博縣政論壇」。（邱建富辦公室提供）

隨著民進黨彰化縣長提名類初選的民調時間進入倒數階段，爭取提名的前彰化市長邱建富今天拋出「雙博縣政論壇」的議題，他向民進黨做對比民調的假想敵，鎖定身兼國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯下戰帖，邀請她公開辯論，勾勒施政藍圖。對此，謝衣鳯表示，各自不同的專業，現在是民進黨內初選，她不便介入。

邱建富今天在彰化市舉辦社區座談會，拋出縣政論壇的選舉議題，他說，他雖不滿意選對會以謝衣鳯為綠藍對比式民調的對象，但還是接受，也正因如此，他想藉這個機會，邀請謝衣鳯博士跟他共同舉辦「雙博士縣政論壇」他和謝衣鳯兩人都擁有博士學歷，希望透過公開辯論，讓縣民更清楚了解彼此的理念、施政規劃與未來發展方向。

邱建富認為，縣長必須具備專業知識、社會理念與行政經驗，更要能在各種狀況下迅速做出正確決策。他在擔任彰化市長的8年10個月中，除了管理23萬人口的市政，也負責16間廟宇的管理，並處理彰化市政，這些經驗讓他完整走過市政的各個階段，也做好邁向下一步的準備。

邱建富說，他是2021年7月拿到彰師大工業教育與技術學系研究所博士班博士學歷（今年8月1日改為「電機與機械科技學系」），目前表態爭取提名的4位人選中，他唯一具博士學歷，謝衣鳯也擁有博士學歷的光環，他希望讓縣民多一個選擇，由兩位具有高度學歷的候選人公開比較，讓大家能在更充分的資訊下，選出最適合的人選。

前彰化市長邱建富（右）今到市場掃街拜票，衝刺民調。（邱建富辦公室提供）

爭取民進黨提名參選明年彰化縣長的前彰化市長邱建富（右4），今在社區座談會拋出辯論縣政議題。（邱建富辦公室提供）

